楊紫瓊千萬鑽錶氣勢逼人　24年前的龐德女郎被讚女神

▲楊紫瓊日前出席英國舉辦的電影《007生死交戰》首映會，穿Elie Saab禮服搭配MOUSSAIEFF珠寶、Richard Mille鑽錶亮相。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）



記者陳雅韻／台北報導

59歲的女星楊紫瓊日前出席英國舉辦的電影《007生死交戰》首映會，穿銀色系Elie Sabb禮服搭配閃亮亮的Roger Vivier包「回娘家」，同時選戴愛牌Richard Mille要價上千萬元的鑽錶增添氣勢，優雅造型獲得粉絲好評，紛紛讚她是「最受喜愛的龐德女郎」、「最美的龐德女神」。

▲楊紫瓊同樣閃亮亮的包款出自Roger Vivier。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）



楊紫瓊1997年與皮爾斯布洛斯南（Pierce Brendan Brosnan）主演《007：明日帝國》，俐落身手至今仍令影迷印象深刻。她沒錯過最新的007電影，特別盛裝出席捧場，配合全身銀色系bling bling裝扮，她戴上英國珠寶商MOUSSAIEFF鑽石耳環放閃。

▲Richard Mille RM 67-01梯鑽錶，約20,390,000元。（圖／Richard Mille提供）

名錶也是楊紫瓊的心頭好，她是紅毯上最愛戴錶的女明星之一，而且不是傳統的華麗珠寶錶，而是挑有科技與前衛感的Richard Mille，此次戴上具時分與日期顯示的RM 67-01超薄自動上鍊腕錶，錶殼鑲滿梯鑽款式要價超過2000萬元。

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