巴黎時裝周／歐陽娜娜助陣GIVENCHY　新一季「縮腰馬甲」不夠瘦不能穿

記者王則絲／外電報導

巴黎時裝周日程正如火如荼舉行中，GIVENCHY（紀梵希）2022春夏系列於巴黎時間3日晚間壓軸登場，明星包括歐陽娜娜、范丞丞、郭采潔以及貝克漢大兒子布魯克林⋯⋯都助陣大秀。GIVENCHY 2022春夏男女裝延續暗黑風格，但是創意總監馬修威廉斯（Metthew M. Williams）在本季加入了欽佩的音樂歌手Young Thug以及藝術家Josh Smith的元素，顯得溫暖、有變化不少。

▲歐陽娜娜、范丞丞、郭采潔、布魯克林貝克漢助陣GIVENCHY 2022春夏大秀。（圖／翻攝自GIVENCHY）



品牌助陣名人包括歐陽娜娜穿著微透式的鏤空上衣，配上醒目的4G Chain金色項鍊以及毛毛頭飾，帥氣裝扮中透露出甜美氣質，與好友范丞丞的毛毛衫造型隔空搭成了情侶裝；郭采潔的紅衣造型配上招牌短髮，氣勢十足；布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）則是攜手未婚妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz）以黑裝造型互相呼應現身。

▲GIVENCHY 2022 春夏系列中與「Josh Smith」的合作系列服裝與單品。（品牌提供）



GIVENCHY 2022春夏男女裝為創意總監馬修威廉斯接任以來首個實體、有觀眾的現場大秀，他說道：「本季我想延續在GIVENCHY歷史基礎上同時展望著未來，因此，我與我敬佩的不同領域的人合作。」馬修威廉斯邀請饒舌歌手Young Thug為GIVENCHY 2022春夏系列打造配樂，並邀請曾與LV合作過的紐約藝術家Josh Smith展開合作，將他的藝術作品如南瓜圖騰、詭異風格的死神、混濁碰撞的色彩融入本季服裝、配件。

本季服裝最大特色在於女裝的縮腰馬甲衫，移植自1940年代的輪廓，俐落的肩膀刻線剪裁，於腰部縮到最緊，幾乎沒有一點空隙，可說是不夠瘦不能穿，接著讓上衣下襬往外傘狀拉澎，有些是彎曲的捲邊、蕾絲滾邊、透紗或是打褶，極短的燈籠褲則負責做出視覺的延伸感。

▲「縮腰馬甲」為本季女裝輪廓主軸。（圖／品牌提供）



而在配件方面，GIVENCHY 2022春夏幾乎每套造型裡都是搭配一雙厚底靴款，長到雙腿的極限，讓穿起來能與褲裝緊密相連，亦有亮色系的短靴設計，中性輪廓男、女都能駕馭，猶如「爵士鞋」一樣中空的鞋底，模特兒們走起來似乎非常的穩；手袋部分也是亮點，除了再次進化的Antigona包，也有全新包款的誕生。

▲貫穿本季的厚底靴款。（圖／品牌提供）



▲本季新包款亮相。（圖／品牌提供）



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