IKEAＸROG玩家共和國推「電競系列」　電競椅5千有找黑白有型

▲IKEA首度推出電競系列，並與華碩旗下ROG合作，貼近玩家需求。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

看準全球電競玩家人數已突破25億且持續增長，IKEA近期在台推出「電競系列」居家商品，並與該界潮牌ROG玩家共和國合作，共有26項家具家飾品即起陸續上架，包括電競桌椅、抽屜櫃、杯架、頸枕與多功能蓋毯等，雖是專業系列卻秉持IKEA平價的元素，提供電競玩家另一種親民選擇。

▲MATCHSPEL電競椅售價4,690元。

因IKEA首度踏足電競領域，為更了解玩家需求，特別與華碩ASUS旗下電競潮牌「ROG玩家共和國」（ROG）合作，以玩家喜愛的黑、白兩色作為主要的色調，結合IKEA在家具設計與人體工學的長處，加上ROG經典電馭文（cyberpattern）和V型切割工法（V-cut）設計，再搭配上電競霓虹裝飾，讓玩家輕鬆打造更酷炫的專屬空間。

▲UPPSPEL玻璃門櫃及收納壁板，不僅能將週邊收納整齊，也兼具展示心愛週邊和收藏品的功能；LÅNESPELARE頸枕使用可調式束帶，可固定於椅背，提供舒適感受。

矚目商品包括IKEA UPPSPEL書桌，其桌面長度與承重可以放置1至3個螢幕，而深度則符合人體工學的80公分，讓鍵盤、滑鼠與手臂都能舒適的擺放，加上低反光的磨沙桌面與自動升降功能，讓玩家可以自由調整最舒適的姿勢，凹角設計可收納大量電線，或依個人習慣當作正面使用。搭配有輪腳的UPPSPEL主機架，方便散熱外也可輕鬆移動來整理線路與清潔。

▲IKEA UPPSPEL書桌特別為玩家設計，有自動升降功能，售價14,990元。

IKEA MATCHSPEL電競椅跳脫一般賽車型座椅，採用獨特的頸部及腰部設計，能提供身體更有力的支撐，網狀椅背更貼合身體，並兼具透氣舒適，可調式扶手能減輕肩頸肌肉壓力，有黑、白兩色供選擇，可以輕鬆搭配不同空間的風格與配色。UPPSPEL玻璃門櫃及收納壁板，有掛勾、層架與彈力繩等數10種配件可以自由搭配，還有滑鼠夾、背架等專屬周邊產品。

▲MATCHSPEL電競椅售價4,690元，LÅNESPELARE配件架售價699元。