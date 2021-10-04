巴黎風男裝是台人設計！Peter Wu用針織、手工刷毛創造秋冬光暈

▲旅法台灣設計師吳昕威Peter Wu2021年秋冬系列。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

旅法台灣設計師吳昕威Peter Wu同名品牌火速崛起，品牌秉持小眾高級感設計，連巴黎人也愛不釋手。2021年秋冬系列以電影院螢幕散發的光暈氛圍為靈感出發，在材質上更創新，選擇「jersey」平紋針織面料打造抽繩褲、夾克等單品，跟著《ET FASHION》用第一角度搶先看！

▲Peter Wu 2021年秋冬系列以電影院螢幕散發的光暈氛圍為靈感出發 。（圖／品牌提供）

吳昕威原先在巴黎任職於Lanvin、Lamaire等一線大牌，2016年創立個人同名品牌Peter Wu，擅長用生活歷程創造極簡服飾，在構想2021年秋冬系列時，正處疫情爆發期，吳昕威以電影院螢幕散發的光暈氛圍為靈感出發，渴望帶給民眾抽離現實的喘息空間，色調黑白灰中採用極簡廓形，完美簡約控。

▲DAVID LYNCH SHIRT搭配JERSEY WOOL TSHIRT。（圖／品牌提供）

▲Military Shirt Japanese Denim 使用日本羊毛牛仔布，給人俐落的印象。（圖／品牌提供）

吳昕威善於玩轉服裝材質，每季都給人新感受，這次首度發表以 「jersey」 為主的單品，這種平紋針織面料經過特別處理，織後以高溫使布料蜷縮產生少見的特殊手感。出現在抽繩褲、夾克與T恤等單品上，像是拼接T恤運用黑色與苔蘚般的大地色，無粒面針織和乾淨的接縫合身構成。

▲「jersey」平紋針織面料。（圖／品牌官網）



▲Orb Jacket則是使用循環再利用的潛水衣材質並以Jersey 貼合於外層 。（圖／品牌提供）

實穿的Trucker Suede Jacket夾克部分，特別在袖子使用彈性的jersey織物，穿著時輕鬆無負擔，以拉鍊開合之外，正面還包括按扣細節。主打的Orb Jacket則是使用循環再利用的潛水衣材質並以Jersey 貼合於外層，採不同以往的無肩線設計保留流暢感。

▲毛衣單品於織後以手工刷毛產生自然暈染效果 。（圖／品牌提供）

出自義大利工坊的匠人之手的毛衣單品，於織後以手工刷毛，用圖騰和螺紋凸條花樣當底，延續上一個秋冬的設計，強調朦朧的效果。整體氛圍以鐵霧灰、冰石白、瀝青黑、啞茄紫等光線色澤貫穿，在布料上流動漫延開。品牌也兼顧循環再利用，購物袋和包裝和皆使用100%可回收之材料，達成永續時尚。