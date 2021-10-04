fb ig video ETtoday search mobile

溫柔奶茶色紅到名錶圈　HUBLOT陶瓷錶加美鑽放閃

>

▲▼HUBLOT,DIOR 。（圖／公關照）

▲HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG杏色陶瓷鑽錶皇金款，749,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

充滿溫柔氣息的奶茶色，一路從春夏紅到秋冬，且從彩妝、時尚圈流行到鐘錶界，材質專家HUBLOT（宇舶）推出SPIRIT OF BIG BANG杏色陶瓷鑽錶，搭配鑲嵌50顆美鑽的錶圈，為奶茶色調錶款增添華麗氣息，自創香氛品牌Namua那木瓦的名模王心恬以俐落套裝搭配此錶款，完美展現創業者的自信與優雅。

▲▼HUBLOT,DIOR 。（圖／公關照）

▲名模王心恬佩戴HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG杏色陶瓷鑽錶皇金款，749,000元。

HUBLOT旗下高科技陶瓷錶顏色豐富，且此材質具有耐刮、親膚抗敏、色澤永恆等特質而深受喜愛，最新力作SPIRIT OF BIG BANG杏色陶瓷鑽錶是當紅的奶茶色調，搭配鑲鑽的皇金或鈦金屬材質錶圈，以及與面盤同色的鱷魚皮與白色橡膠複合錶帶，溫柔中帶有個性。

▲▼HUBLOT,DIOR 。（圖／公關照）

▲HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG杏色陶瓷鑽錶鈦金屬款，619,000元。

名品包款也可見奶茶色的蹤跡，DIOR即推出米色小牛皮製作的Dior Caro手袋，包身綴以Cannage 藤格紋圖案縫線，復古金色色調金屬「CD」旋轉鎖扣靈感取自 Christian Dior 香水瓶的封口，搭配可拆卸的鍊式背帶，可替換成寬版的繡花肩帶轉換風格。

▲▼HUBLOT,DIOR 。（圖／公關照）

▲大尺寸的DIOR Caro米色手袋，140,000元。

►楊紫瓊千萬鑽錶氣勢逼人　24年前的龐德女郎被讚女神

►雷達表把小花園搬到面盤上　茉莉花綻放吸睛

關鍵字：

HUBLOT, 宇舶, DIOR, 奶茶色

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

楊紫瓊千萬鑽錶氣勢逼人　24年前的龐德女郎被讚女神

楊紫瓊千萬鑽錶氣勢逼人　24年前的龐德女郎被讚女神

北富銀續推美澳外幣享優利　澳幣最高達5.2%

北富銀續推美澳外幣享優利　澳幣最高達5.2%

文姿云小露香肩洩愛的禮物　甜蜜手鍊成出戰幸運物

文姿云小露香肩洩愛的禮物　甜蜜手鍊成出戰幸運物

凱特王子妃成功駕馭災難紫色套裝　大膽捧蜘蛛引驚呼 隋棠慘被幼兒扯耳環拉長耳垂　椎心痛還是愛LV耳環 亮・珠寶／龐德女郎百搭的珠寶是這款　心形墜背後還有007 LOGO 雷達表把小花園搬到面盤上　茉莉花綻放吸睛 邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶 星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時 12部「神仙選角」陸劇！《榮耀》楊洋、《琉璃》男主角像從書中走出來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面