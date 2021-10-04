溫柔奶茶色紅到名錶圈　HUBLOT陶瓷錶加美鑽放閃

▲HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG杏色陶瓷鑽錶皇金款，749,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

充滿溫柔氣息的奶茶色，一路從春夏紅到秋冬，且從彩妝、時尚圈流行到鐘錶界，材質專家HUBLOT（宇舶）推出SPIRIT OF BIG BANG杏色陶瓷鑽錶，搭配鑲嵌50顆美鑽的錶圈，為奶茶色調錶款增添華麗氣息，自創香氛品牌Namua那木瓦的名模王心恬以俐落套裝搭配此錶款，完美展現創業者的自信與優雅。

▲名模王心恬佩戴HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG杏色陶瓷鑽錶皇金款，749,000元。

HUBLOT旗下高科技陶瓷錶顏色豐富，且此材質具有耐刮、親膚抗敏、色澤永恆等特質而深受喜愛，最新力作SPIRIT OF BIG BANG杏色陶瓷鑽錶是當紅的奶茶色調，搭配鑲鑽的皇金或鈦金屬材質錶圈，以及與面盤同色的鱷魚皮與白色橡膠複合錶帶，溫柔中帶有個性。

▲HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG杏色陶瓷鑽錶鈦金屬款，619,000元。

名品包款也可見奶茶色的蹤跡，DIOR即推出米色小牛皮製作的Dior Caro手袋，包身綴以Cannage 藤格紋圖案縫線，復古金色色調金屬「CD」旋轉鎖扣靈感取自 Christian Dior 香水瓶的封口，搭配可拆卸的鍊式背帶，可替換成寬版的繡花肩帶轉換風格。

▲大尺寸的DIOR Caro米色手袋，140,000元。

►楊紫瓊千萬鑽錶氣勢逼人 24年前的龐德女郎被讚女神

►雷達表把小花園搬到面盤上 茉莉花綻放吸睛

