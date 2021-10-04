2021下半年最夯「捲髮範本」TOP3　韓妞都愛學Jisoo「要捲不捲」

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中秋過後馬上要準備進入涼秋了，換季之際又讓人喚起想變換髮型的慾望，尤其是秋天，最適合燙一頭浪漫的「捲髮」了。除了前幾年爆紅的復古泰迪熊捲、羊毛捲依然值得嘗試外，像Jisoo的「流雨燙」便形成了韓妞間的大勢髮型，2021下半年還有哪些「捲髮範本」詢問度最高呢？以下一起來看看。

▲Jisoo的微捲「流雨燙」掀起韓妞的熱潮。（圖／翻攝自IG）



＃流雨燙

想來個溫柔大捲髮，選「流雨燙」就沒錯，屬於大捲的髮型，彎度沒這麼大，線條也很自然，是韓妞們最喜歡的自然、隨性風格，乍看之下有些「要捲不捲」，但其實這樣的捲度才是最優雅氣質的，適合像Jisoo這樣長髮快及腰的女孩嘗試，才有足夠空間容納大捲的弧度。

＃木馬捲

其實「木馬捲」已不是新鮮名詞，只是每到秋冬都會再次升火，比起流雨燙來說捲度明顯得多，但是又不會像羊毛捲那樣偏向小捲度，是髮量少女孩的救星，但是髮量多女孩也能嘗試的折衷捲髮，所以幾乎不挑人，「木馬捲」之所以大受喜愛，其中原因正是它「自帶修容」，修飾臉型效果很好，隨性又浪漫，若加上烘罩整理，也能做出泰迪捲的效果，變化自由度高。

＃日系短捲髮

若頭髮不夠長，屬於短髮或是及肩中長髮的女孩，不適合以上兩種大捲度髮型，則可以參考這種日系的捲髮造型，搜尋度較高的名稱有「花朵燙」或是「蕾絲燙」，都是有著蓬鬆、明顯且向外散的捲度，基本上從接近髮根就開始捲，連瀏海一起燙更可愛，蓬鬆的捲髮帶有些微的凌亂感才不老氣，比起長捲髮更顯甜美。

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