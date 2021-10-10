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刷睫毛前先搞懂「3件事」　不同質地、功效混搭最完美

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

疫情之下，過去口紅的重度使用者，也開始在化妝包擺上睫毛膏；不少習慣讓美睫師植睫毛的人，更是回歸動手自己刷睫毛…其實只要仔細的把睫毛刷濃、刷翹，就能擁有明亮有魅力的眼神。

睫毛塗刷照順序

刷睫毛之前，不妨先通盤了解使用睫毛膏的速求是什麼，再依序塗刷，才能將睫毛膏的實力百分百發揮；像是質地輕的「捲翹型睫毛膏」最好拿來打底，接著再使用含有纖維的「纖長型睫毛膏」，這樣一輕一重錯落塗刷，才不會讓睫毛一開始就因重量塌陷，最後僅在睫毛根部加強「濃密型睫毛膏」，就能擁有類眼線的完美大眼妝效。

睫毛卸妝學問多 

雖然睫毛膏的進化與日俱增，卸除方式也愈來愈輕鬆，不過眼睛是非常敏感的部位，若妳的卸妝品過於刺激，讓雙眼無法張開，便會很難將睫毛根部彩妝徹底卸乾淨，而部份卸妝油在乳化不完全的結果下會阻塞毛囊，反而讓睫毛脫落，推薦油水分離型的眼唇專用卸妝液，可以卸除「防水性」彩妝，所含的乳化劑較低，是較適合卸除睫毛膏的產品。

徹底卸除睫毛膏這樣做

卸除睫毛膏時可先將眼睛往上看、再把沾了卸妝液的化妝棉和睫毛一起貼在上眼皮（讓睫毛呈90度貼在上眼皮，因為我們刷睫毛都是從睫毛下面刷起），靜待10秒，輕柔地以Z字型方式將棉片往上帶，就可以徹底將睫毛卸乾淨。

近期睫毛膏新品推薦：

KAIBEAUTY女王瘋特濃睫毛膏，NT$680

採用新一代獨特的微晶增量聚合膏體，具有更輕盈的延展力與極高包覆力的特性，能全面包裹每一根細微的睫毛，特選扁長型雙效刷頭，直立尖端局部刷頭能夠處理眼頭眼尾根處的精細睫毛，橫向側排濃密刷頭能將膏體均勻上色。

CHIC CHOC濃密美型睫毛膏，NT$580

採「扁弧型刷頭」與「長、短設計刷毛」，能輕盈的從睫毛根部層層包覆，刷出根根分明不糾結的濃密睫毛。可輕鬆掌控刷染的角度，呈現明亮的美睫效果。具濃密、漆黑色澤的睫毛膏體，能呈現亮澤感。具有抗水、抗皮脂效果且使用溫水就能輕鬆卸除。

Etude終極Pick睫毛膏，NT$450

新上市「終極粉」 睫毛膏，能對付各種睫毛、刷出自然乾淨、極捲翹、超纖長，打造出全新三大「防」線功效：全天防水、防塌陷、防暈染！另外，如燙睫毛器的全新一字型刷頭，可以刷出目前韓國歐膩們最喜歡的輕盈、捲翹、無負擔感效果！

dejavu睫采分明立體睫毛膏－莓酒紅限定色 ，NT$370

宛如浸泡過波爾多紅酒的蔓越莓紅，高顯色度使得眼妝表現張力更為豐富，可以魅惑，也可以優雅。無論是玫瑰紅棕色系的眼影，或是溫暖秋日的大地色，dejavu莓酒紅限定色都能為展現高級微醺感，使雙眸更顯深邃。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

3大化妝陷阱請筆記！避免一步之差毀了妝容精緻度，鼻影位置要小心！

《換乘戀愛》普玹無害笑眼妝！眼線、睫毛膏色選…掌握這些打造稚嫩感

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 刷睫毛

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