安格斯12星座一周運勢10／4-10／10　「水星逆行」天秤影響力巨大

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

雖然頂著水逆的壓力，不過本週冥王星在週間結束逆行，金星也悄悄移位，比起上周星象，情況已不再嚴峻，羊座除了工作上維持以往的忙碌之外，將慢慢將注意力轉到興趣方面，也會結交不少喜好相似的朋友。有跟心儀的對象走得更近的機緣，金星移轉下雖然狀況不明，不過主動總能占到優勢，有機會愉快度過連續假期。

金牛座 4.21~5.20

水星在6宮退行，原本就不擅言詞的牛座，這週得要更謹慎些，凡事要靠嘴巴溝通的事情都記得一言既出駟馬難追，決定了就不要後悔。這週有不少事讓你勞心又勞力，得學著調整工作與休閒生活的比例，學著均衡一下。在感情方面，兩人需要重新找到最自然的相處溫度，與其花時間進行沒交集的溝通，不如用行動表示。

雙子座 5.21~6.20

週末連假之前，雙子大部分的生活都將被時間牽著走，忙碌是不可避免的，各種大事小事、公事私事紛至沓來，每一天的節奏都是急促的！不過有忙就會有收穫，你在工作上會有表現的好機會，因此保持住積極、熱情是很重要的。五宮中水星逆行，可能對感情、社交有不利的影響，別在言語上逞強，適時沉默會比詭辯更有說服力。

巨蟹座 6.21~7.21

水逆帶來的影響似乎變本加厲，本週蟹座要當心在有把握的事情上出差錯，這段時間有幾分事實說幾分話，以免自打嘴巴。感情上多了金星位移後的庇佑，單身者小桃花朵朵，有機會在工作或社交場合，結識到讓你一見如故的對象，是單身蟹座的紅粉桃花期；已有對象者雙方感情默契都有愈來愈好的跡象。

獅子座 7.22~8.22

水逆帶來的擾動可說完全打亂了獅子座賺錢的如意算盤，本周投資方面的獲利很可能延遲出現，雖然月初就有些吃緊。此時適合把重點把在工作上，如果有計畫轉換跑道，最近可以開始觀望。此外，本週也需多花些心思在感情上，經歷了很長時間的疫情隔離，與情人之間可趁著接下來的連續假期好好重拾熱情。

處女座 8.23~9.22

只能說本週處女座運勢表現有驚無險，工作上雖然阻礙你的人和事依舊存在，需要運用你穩紮穩打的工作表現化解眼前困難。異性緣不是不好，只是你經常忽略身邊的愛情訊息，對心上人又太過緊張而錯失良機，如果能主動一點，你會發現感情機會原來隨處可見，只是看你自己願不願意放下矜持而已。

天秤座 9.23~10.22

直衝著秤座本命宮位而來的水逆，這週影響力道仍沒有減少的態勢，工作上難度增加，需要使上十成十的力氣應付，如果覺得負荷太過沈重，可試著透過打掃、整理居家環境來轉移注意力。儘可能讓自己有均衡的運動休閒，透過運動過程的多巴胺才能有效緩解壓力！金星週間位移單身的秤兒，有可能遇見與自己有緣份的對象。

天蠍座 10.23~11.22

蠍座這週彷彿像多頭馬車般，工作呈現一個忙碌卻又毫無頭緒的空轉狀態，特別是在眾人有意無意的注目下，格外有綁手綁腳的感覺，要得到每個人的認同看來並不容易。桃花不少，不過太相信直覺很可能為你帶來許多誤判，別對於緣分抱有過多期待。有對象的這陣子似乎有點溝通不良，稍稍冷靜或許比正面衝突來得好些。

射手座 11.23~12.21

金星在週間位移到射手本命宮位，削弱了水逆帶來的負能量，本週射手只要KEEP住積極樂觀的態度，就能在行動、執行力上表現優異，尤其工作能量強，幾乎沒有解不開的難題！只不過這段時間三分鐘熱度的毛病會是你的致命傷，還沒看到成果就半途而廢。感情進展平穩卻似少了熱情，需要規劃一個愉快的假期好好催化一下！

摩羯座 12.22~1.19

本週對摩羯來說，職場將成為你最大的修煉場，事情受到重重阻礙和挑戰，出其不意的任務與期待，也悄悄刷新了能力的新標準。這個時候你需要的是靜下來好好想想，而不是一昧的遷就迎合。感情上單身者持續空窗，有對象的和對方感情也有些疏離，別只把青春揮灑在工作上，幸福還要靠自己去爭取！

水瓶座 1.20~2.18

向來理性的水瓶，本週十分反常的容易有感情大於理性的衝動，在水逆攪局+金星位移之下，瓶座感情宮位受到波及甚多，太過患得患失，單身者有機會遇見條件極佳的對象，但是卻不見得有進展機會，事與願違的可能性相當高。工作及人際上都顯得有些被動，社交運低迷，不過互動減少，磨擦也少，反而是件好事。

雙魚座 2.19~3.20

儘管承接了來自水逆的壓力，不過金星的位移加上冥王星結束逆行下，魚兒具有轉運的小確幸，肩上的壓力能稍稍舒緩，然而忙碌是不可避免的，工作上有變動，得想辦法追上進度的腳步！本週倒是告白運亨通的時期，對單身魚兒來說會是一大利多，有對象的彼此默契很明顯得需要好好培養。

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