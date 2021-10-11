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2021秋冬保濕新品推薦　SUQQU、AHC不怕肌膚缺水

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

天氣漸涼，進入秋冬許多人保養更在乎「保濕」，美妝品牌紛紛推出新系列讓大家因應氣候養膚，包括SUQQU、瑰柏翠、AHC、簡單JAN DAN、Der ZÖMAR在內，一起來看看。

SUQQU AQUFONS水妍亮采系列

隨著年齡增長，肌膚光澤越趨暗淡。SUQQU 2021年推出全新保養-AQUFONS系列，就是要提供20~40世代最苦惱於「乾燥造成的暗沉」，主打解決肌膚長期乾燥、暗沉、缺少光澤，打造天生湧泉感。系列上市後將取代原有的淨采亮妍系列。

這系列最主要透過水妍亮采複合配方的保濕力填滿角質層，整緻光滑表面，提高光線反射量，讓肌膚散發水潤光澤與透明感，同步改善肌理紊亂和膚況不穩等因素。另外搭配水漾木質花香調，前調為佛手柑和柑橘的清爽香氣中點綴臭橙作點綴。中調則是水漾鈴蘭、玫瑰和茉莉花的典雅花香，以蘋果和蜂蜜增添層次。後調為沉穩的檀香、雪松營造靜謐氛圍，讓大家保養時也能享受舒服氣息。

TOP：佛手柑、柑橘、臭橙
MIDDLE：鈴蘭、玫瑰、茉莉花、蘋果、蜂蜜
LAST：檀香、雪松、麝香、琥珀

步驟1：水妍亮采精華

承襲SUQQU「精華液第一」的哲學。質地抹上肌膚後瞬間化開，滲透至角質層，為肌膚注入潤澤。並幫助平整肌理，讓下個步驟的化粧水更容易吸收。

步驟2：水妍亮采露（一般／滋潤）

從一般與滋潤型兩種化粧露中選擇喜歡的質地。額外添加保濕力絕佳的銀耳多醣體。讓肌膚柔軟保濕不黏膩。

步驟3：水妍亮采乳

乳液油水平衡的成份比例，軟化肌膚同時賦予彈力光澤。當中添加兩種不同質感的油質，打造柔和光澤並鎖住水分，創造明亮滑順的光澤肌。

AHC 超能玻尿酸系列

AHC的當家網紅「機能水」（又稱做神仙水）超能玻尿酸保濕肌亮機能水，全球熱銷爆賣超過3600多萬瓶，在韓國更是超過五千家醫美診所指定御用，堪稱「國民機能水」。今年機能水隸屬的保濕系列全面升級「超能玻尿酸系列」。

超能玻尿酸系列主打10腫玻尿酸，包括四種大分子玻尿酸形成保濕鎖水膜、二種中分子玻尿酸幫助抓住水分、四種小分子玻尿酸注入肌底保濕水潤，加上葛棗奇異果萃取精華、蓮花水萃取植萃等加強維持肌膚水分光澤，打造晶瑩透潤肌。系列中又以超能玻尿酸保濕肌亮機能水、超能玻尿酸保濕肌亮精華最被看好。

「機能水」超能玻尿酸保濕肌亮機能水

超清爽的水狀精華質地，為乾燥的肌膚深層補充水分。加上特殊的維他命C肌亮玻尿酸(以維他命C結合玻尿酸)、穀胱甘肽等成份，讓保濕與透亮發光雙重功效一次達成。

超能玻尿酸保濕肌亮精華

同樣擁有超能玻尿酸、維他命C肌亮玻尿酸、穀胱甘肽等成份，加上高效抓水力，補水同時更有效減緩水分流失，讓肌膚全面散發水潤光感。

簡單JAN DAN保濕修護精華

簡單保濕修護精華嚴選大分子玻尿酸深入肌底補水，柔嫩、增強彈性，並在表層形成保濕防護罩，打造長效有感保濕力。搭配三重植萃（沙棘果油、有機柳蘭、L22專利植物油），以黃金油水比例調配，擦起來不僅舒適更能抵禦外部環境對肌膚造成的刺激，安撫秋冬時節容易出現的乾燥、泛紅等不穩定的敏弱狀態，還原健康彈潤肌。

Der ZOMAR火掌植萃保濕超能水

繼品牌首款產品「咬標面膜」火掌植萃保濕面膜大獲好評後，強調護膚保養也要有風格的台灣保養Der ZÖMAR 2021年再推ESCAPE COLLECTION 系列新品-火掌植萃保濕超能水SUPER AQUA。

火掌植萃保濕超能水延續放逐系列首站墨西哥的主要植萃成份「仙桃仙人掌」和「有機白夏菊」，還有黑酵母提取物、北法深海紅藻萃取、野生積雪草萃取等等加強深層保濕鎖水，同時舒緩弱敏。不含酒精的超能水也特別添加百萬朵苦橙花精粹僅一滴的「橙花精油」，清新柑橘香氣可安撫情緒、放鬆身心。

火掌植萃保濕超能水同時擁有97%水相的「原生活萃複合水精華」和3%油相「頂級賦活能量」，使用前上下搖動即可高速產生「超能懸浮微泡」，發揮最大保養效益，讓肌膚迅速吸收所有養分，舒適不黏膩。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2021秋冬美白新品推薦：肌研、sukin、Rodial…早鳥養出白嫩肌

Ｍ編的倦容肌直到遇見香奈兒奢華保養！頂級美肌秘技：兩精一油一霜，在家養出肌膚彈~潤~光~

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美妝, 保濕

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