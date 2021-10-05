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12星座10月運勢！天蠍桃花魅力很旺、情緒是獅子一輩子的障礙

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

10月份的牡羊常常會覺得一起床壓力好大，會覺得怎麼這麼不幸，是不是能力太強所以身上責任如此之重，其實偶爾你要在生活中找一些開心的元素，幸福不就是每天早上起來的時候，發現你還有半個小時、1個小時可以睡，這不就是自找的小幸福嗎？快樂隨處可得，都看你的心境而定，這個月份，牡羊在職場上很被需要，你很難甩開別人和自己的責任，需要適當地選擇，也要給自己一些空間去休息，玩樂之中是不是很必要，如果對自己能有一些工作上的拓展與幫助，你就更應該經營出這條人的關係，而金錢部分有許多的偏財運，但看你有沒有抓住那個瞬間，抓住了你就可以得到意外的金錢。

金牛座 4.21~5.20

踩到狗屎我們常常會開玩笑說踩到黃金，有時候經過棺材旁邊的時候，會想我是不是要見棺發財了，沒有錯！金牛不但要莞爾地去看待第六感的直覺，也要提醒自己這可能是一個好運的提示，但是如果踩到香蕉皮摔倒了怎麼辦？請記得起來再多踩它幾次，香蕉皮踩爛你就再也不會滑倒了，這是提醒這個月份金牛座面對自己曾經摔過跤、做過錯的事情，別怕再重覆來一遍，你一定可以做好它的，而工作上你可能會遇到曾經不是那麼理想的一些責任，接下來你會有意外的突破與發展，人際之間互動是非常多的，玩樂也不缺乏，心境上是開心的，只要保持好自己的身體健康即可。

雙子座 5.21~6.21

有時候做不好自己是因為你總是想著要做別人，學習是件好事、模仿是件好事，但是要記得要走出自己的一種模式，工作上你可以去學習，但是人際關係之間要吸取別人的特長，整合出一種屬於你自己的新方式，所以請發揮創意，並且讓它能付諸執行，化幻想為現實才是重要的；金錢部分的投資不宜冒風險，但是對於自己所了解的或是小額的，你可以適當地去規劃；感情的部分，爭執發生的比較多，但有時候自己要選擇性的讓步，但該爭取的絕不能放過，否則你讓對方得寸進尺也不是件好事，配合人要有限度，適當即可。

巨蟹座 6.22~7.22

本月份能用錢解決的事就不要靠人情，有人請你吃頓飯送你個禮，這就有問題了，背後藏著什麼你不知道，千萬不要貪圖眼前的一點小便宜，以至於後續需要背負的責任等等，對於這部分的疑神疑鬼是真的需要的，做事上，在跟人合作的時候，不是你做50％我做50％，一定要這麼公平的，有時候多承擔一些責任，在四周人的眼中你也會變得更重要一些，你要趁此機會好好的發揮，交際場合上會是你的一個亮點，其中除了存在你所需要的貴人之外，有很多夥伴們你也是可以經營出一條新的路線，巨蟹不妨趁此規劃一下年底，或是明年你有沒有想做的計畫，趁機去累積一些有專長的夥伴。

獅子座 7.23~8.22

一時的脾氣常常會透露人的修養，反而沉默卻常常能秀出一個人的品味，所以提醒獅子座當情緒來臨，你第一時間是先把拉鍊拉住嘴巴，不要輕易地透露，讓別人抓到你的情緒狀態是怎麼樣，你也可以避免自己說出一些不該說的話，情緒永遠都是獅子一輩子的障礙，有些時候的確需要克制好！這個月的職場就非常重要，感情上願意聽你訴苦的人倒是很多，感情的對象跟你互動熱絡，朋友之間也是屬於對你有幫助來的多，所以趁此是可以經營好自己身邊人際關係的機會！那麼金錢運的時候，獅子可以搏大的，有一筆大的投資與進帳正等著你，所以集中精神不要分散小錢，一筆來筆大的。

處女座 8.23~9.22

本月份心態上會站在一個臨界點，對工作的忍耐已經即將爆發，而生活之中也會覺得：就算我閒閒在那、我還是容易心煩意亂，怎麼樣去調整自己真的蠻重要的，此刻也許可以做一些自修，用做功課的方式專注在你的專長練習上，也會是一種興趣的發揮，那在對與人與事還有新工作的選擇上，縱你尋他千百度，暮然回首那人卻在燈火闌珊處，這句話既是講愛情，也是講新工作的訊息，有些時候只要等待，只要回頭望望曾經你接觸過的事，也許你從中就可以找到一些新的機會，不妨來溫故知新一下，機會未必要往前看，而是往回找。

天秤座 9.23~10.22

當有時天秤座愛做公關的面具戴久了一摘下來，卻發現你的樣子怎麼也長得跟面具一樣，你要告訴自己這絕對不是壞事，之所以你會拿出另一個面貌面對人，一定是覺得那個樣子適合你，那麼就跟著改變吧！反正人的個性本來就是因應不同的環境而生，絕對是一種優點的自補，工作上到了一個該轉換跑道的好時機，所以天秤務必要注意很多可能不可能的機會，因為你不知道明年的此時會站在哪一條線上，應該大膽去接受新事物，人際關係的相處也應該換一換，過去可信的也許會出問題，而你本來不在意甚至有點討厭的，搞不好可以成為互補的對象，所以在朋友區塊的選擇上要做一些調整。

天蠍座 10.23~11.21

本月份工作上、金錢上都會有很多機會引誘著你，有一次曹操行軍的時候，因為身邊的士兵都很渴，曹操就指著片梅田說，來你們看一下那梅子，士兵就覺得好酸啊，突然口中就有那個水的感覺了，記得投資與工作的部分看看就好，吸引你的往往都有問題，所以只要想一想讓自己夢幻般的滿足一下即可，不要做任何的改變，在工作上就是紮紮實實，少說點話先做眼前的事，還不到任何轉換的機會，而金錢上每出必有小錯的發生，那不如就守好自己的荷包即可，反而感情上公關交際之間的桃花魅力很旺，但要記住醉翁之意不在酒，常常靠近你的一些人是別有目的的，所以要小心。

射手座 11.21~12.21

本月份你頭腦簡單的特質發揮得淋漓盡致，頭腦簡單不是說你笨，而是簡單，工作上要注意一件事：就是別不好意思拒絕別人，因為那些好意思為難你的人也不會是什麼好東西，假如盛情難卻答應了，當你想拿回來也千萬不要客氣，就不要做白工；感情上稍微比較貧乏，但這是件好事，對桃花向來很多的射手來說，感情愛情停滯，就代表你多出了很多的時間，這個月的考試運氣、提案運氣不錯，所以多在這部分發揮也許你可以有所突破。

摩羯座 12.22~1.20

只要是苦澀的開始，就必然有苦澀的結束，任何人與事你必須要有足夠的好感受，再開始下一步就準沒錯，千萬不要委屈自己而成為星座書上那苦命的第一名，人際關係上面不要太輕信別人的話，但是對於四周的八卦耳語應該蒐集一下，整合起來反而可以成為你打仗的線索，在工作事業上面拓展是非常需要與人合作的，然而只要在關係上的運用即可，不需要真心真意地對待彼此，所以對人說心事的時候，不要推心置腹才是一種自我保護。

水瓶座 1.21~2.20

本月份因為水逆風象，所以心境上、信心上都少了一點，一定要記住人之所以能，是因為相信人，這份信心在這個動盪的月份是最需要的，但同時對於身邊正在做的一些事，也千萬不要太理想化，畢竟過頭的期望與相信也不是太好；在人際方面要記住，對驕傲的人你真的不用謙虛，但相對來說，如果你遇到是謙虛的對象也不要驕傲，記得去調整一下頻率，就像我們聽廣播一樣，唯有同頻才能聽見彼此的聲音，也才可以知道更多事、才能獲得更多你想要的！這個月份客戶運氣十分好，水瓶座多往這個方向發展可以因此獲得現實的收穫。

雙魚座 2.21~3.20

以銅為鏡可以正衣冠，以歷史為鏡可以自我修正，但是以過去的經驗為鏡則可以避免出許多錯誤，自己曾經走過的，發現危險、有疑惑就可以停步，對於本月份的新事物你都應該保持這樣的疑慮去看事，這會是一種自我保護，生活中要練習向自己的壞習慣道別，雖然很難，但這個月你的壞習慣會出來阻擾你，所以是時候要改變自己，應該漸進式的自我治療一下，這個月在朋友之間也許會發生一些讓你覺得迷惑的事情，請直接提出問題，要得到解答打破砂鍋問到底，無論在面對感情或面對自己的閨密好友時，任何人都不應該隱瞞，也不應該做任何的讓步。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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