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《換乘戀愛》李可可氣質、大方個性女生都愛　3個妝容重點趕快學起來

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國實境節目《換乘戀愛》將迎來最終配對，女成員中的李可可（Coco）身兼歌手、YouTuber、主持人等多個身份，在節目中大方的模樣也讓她獲得許多女性觀眾的喜愛。

《換乘戀愛》李可可 Coco

今年30歲的可可是參加節目的成員中最年長的，先前曾經以女子團體「CocoSori」的身份出道，現在除了經營自己的YouTube頻道外，也能在頻道上看到她的單曲MV。可可在美國出生長大，X也曾說過可可在美國韓裔圈的人氣很高，過去在頻道上都是用英文分享生活內容，像是採訪藝人和練習生、仿妝等等，直到近兩個月才開始使用韓文。

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

好感系大姐姐

在節目前期雖然異性緣不比其他女成員好，但可可的心態調適的很好，更不吝於針對成員們的相處提供建議，就像是大家的姐姐一樣，高顏值、大器的個性，加上聊起天來舒服無壓力，這樣的可可擄獲了一群女性觀眾，讓大家開始好奇可可私下的生活，還有她的好感系的穿搭風格、彩妝保養的訣竅等。

可可妝容重點1.粉嫩澎潤頰彩

可可的日常妝容中，即便照片拍得比較遠也可以看到澎潤的腮紅，可可的臉型加髮型，會讓她看起來比較偏成熟的氛圍，但是使用粉、橘色系的頰彩，以畫圓的方式上在臉部中央，就能夠增添活潑的感覺，也讓妝容更立體。

可可妝容重點2.減齡臥蠶

眼妝沒有過多的色彩，但可以發現可可不會漏掉臥蠶的部份，笑起來更加無辜減齡，選用細緻的珠光類型而不是大亮片，若隱若現的感覺更撩人。

可可妝容重點3.好氣色花瓣唇

可可的唇妝是標準的韓系花辦唇，珊瑚色系、玫瑰粉色系甚至是帶點桃紅色的輕薄霧面唇彩，是最常看到的，由內向外的精緻漸層沒有明顯的過度，輕柔自然的打造好氣色。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

3大化妝陷阱請筆記！避免一步之差毀了妝容精緻度，鼻影位置要小心！

《換乘戀愛》普玹無害笑眼妝！眼線、睫毛膏色選…掌握這些打造稚嫩感

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 換乘戀愛, 李可可

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