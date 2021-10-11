《魷魚遊戲》鄭浩妍粉絲數破千萬　還有這4位「韓國超模」你一定要關注

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韓國的 Model 們近幾年橫掃國際時裝週，除了《魷魚遊戲》中人氣暴漲的「姜曉」鄭好娟，本次亦為各位帶來妳必關注的四位韓國 Model。

鄭好娟（Ho Yeon Jung）

飾演 Netflix《魷魚遊戲》人氣角色：67號脫北者「姜曉」的鄭好娟，近期因為戲劇的推波助瀾，人氣水漲船高，IG追蹤人數破千萬，曾經參加過韓國《Next Top Model 4》，並登上巴黎、米蘭、紐約、倫敦四大時裝週，在 2018 年進入全球頂尖女模五十名之中，在時尚圈極具潛力，而她在《魷魚遊戲》中的招牌厭世臉與雀斑，除了符合當代趨勢，更讓人看見她在戲劇中的好表現。





韓國這幾年時尚產業的人才輩出，無論是 Model 還是新銳設計師，都在國際間逐漸受到矚目，除了鄭好娟，以下四位女模，熱愛時尚的妳，不妨也多加留意。

朴秀珠（Soo Joo Park）

首先第一位是已位列 Super Model 的 Soo Joo，一頭金髮是她的個人標誌，已走過 Chanel、Fendi、Rick Owens、Vivienne Westwood等大品牌的秀。

除了 Model 身分以及深受時尚圈喜愛的鳳眼和豐唇，Soo Joo 有著建築學位和DJ專長，對於音樂的敏銳度也讓她的走秀姿態更顯獨特。

Soo Joo 在伸展台上怡然自得的瀟灑姿態與率性，為服裝單品賦予了更多不同的面貌，讓人們在觀秀時更為享受其中。

尹永裴（Yoon Young Bae）

接著是韓國新生代的矚目 Model，亞洲 Model 能走上國際時裝週獲得大品牌關注，通常都會有強烈的個人特色與風格才能雀屏中選，Yoon Young 也不例外，她在五年前就受到 Prada 關注並簽下，之後更在 Dior 和 Loewe 的合作上發光發熱，可以說是近年強勢崛起的新世代國際超模。

新生代的 Yoon Young 在短時間已成為炙手可熱的 Model 新星，有趣的是，當今國際時尚圈喜歡像是《風中奇緣》中寶嘉康蒂或是《花木蘭》的臉龐， Yoon Young 更以 mulan_bae 作為社群帳號名稱，除了名稱，她個人的私服也走中性風格，好比男女都可穿的寬鬆帽 Tee、大學圖案 Tee、寬鬆褲裝等單品，都是她偏好的日常風格，可說是一位遊走於國際時尚伸展台的現代花木蘭。

朴智惠（Ji Hye Park）

Ji Hye 不同於前面兩位介紹的 Model，身材高挑，高貴優雅的氣質是她給人的第一印象，目前在 Hermès、Louis Vuitton、Dior 等國際一線品牌都相當受歡迎，在韓國也是位居頂點的超模。高級乾淨的臉龐配上高冷的氣質，讓她自然流露屬於自己的時髦態度。

Ji Hye 的冷調氣質配上中性裝扮，更帶出她獨特的個人氣質，那是一種身處女人自信中不刻意彰顯的時髦韻味。

崔素拉（Sora Choi）

壓軸則是當今深受國際矚目的 Sora，在 2014 年首次登上國際，深受 Louis Vuitton、Versace、Fendi 等多個一線品牌歡迎，在 2019 年她更走了高達 89 個品牌的時裝秀，十足展現她在全球時尚圈的極高人氣。

身高近 180 公分的她有著頹廢帶些 Indie 的特質，不是典型的「時尚臉」，卻有著讓人過目不忘的獨特個性，尤其中性特質，由內而外的時髦氣勢，同樣是近年相當值得關注的國際 Model。

無論是高端精品還是街頭風格的單品，Sora 都能詮釋得宜，而她也是當今各大品牌極力爭取的當紅炸子雞，走過多場時裝大秀，妳問我有走過哪些品牌？滑一滑她的個人 Instagram 就能得知，因為她走過的秀與合作過的品牌，數量已相當可觀，這邊就不再一一贅述。





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