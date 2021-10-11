fb ig video ETtoday search mobile

《魷魚遊戲》鄭浩妍粉絲數破千萬　還有這4位「韓國超模」你一定要關注

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國的 Model 們近幾年橫掃國際時裝週，除了《魷魚遊戲》中人氣暴漲的「姜曉」鄭好娟，本次亦為各位帶來妳必關注的四位韓國 Model。

鄭好娟（Ho Yeon Jung）

飾演 Netflix《魷魚遊戲》人氣角色：67號脫北者「姜曉」的鄭好娟，近期因為戲劇的推波助瀾，人氣水漲船高，IG追蹤人數破千萬，曾經參加過韓國《Next Top Model 4》，並登上巴黎、米蘭、紐約、倫敦四大時裝週，在 2018 年進入全球頂尖女模五十名之中，在時尚圈極具潛力，而她在《魷魚遊戲》中的招牌厭世臉與雀斑，除了符合當代趨勢，更讓人看見她在戲劇中的好表現。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

韓國這幾年時尚產業的人才輩出，無論是 Model 還是新銳設計師，都在國際間逐漸受到矚目，除了鄭好娟，以下四位女模，熱愛時尚的妳，不妨也多加留意。

朴秀珠（Soo Joo Park）

首先第一位是已位列 Super Model 的 Soo Joo，一頭金髮是她的個人標誌，已走過 Chanel、Fendi、Rick Owens、Vivienne Westwood等大品牌的秀。

除了 Model 身分以及深受時尚圈喜愛的鳳眼和豐唇，Soo Joo 有著建築學位和DJ專長，對於音樂的敏銳度也讓她的走秀姿態更顯獨特。

 
 
 
 
 
 
 

Soo Joo 在伸展台上怡然自得的瀟灑姿態與率性，為服裝單品賦予了更多不同的面貌，讓人們在觀秀時更為享受其中。

 
 
 
 
 
 

尹永裴（Yoon Young Bae）

接著是韓國新生代的矚目 Model，亞洲 Model 能走上國際時裝週獲得大品牌關注，通常都會有強烈的個人特色與風格才能雀屏中選，Yoon Young 也不例外，她在五年前就受到 Prada 關注並簽下，之後更在 Dior 和 Loewe 的合作上發光發熱，可以說是近年強勢崛起的新世代國際超模。

新生代的 Yoon Young 在短時間已成為炙手可熱的 Model 新星，有趣的是，當今國際時尚圈喜歡像是《風中奇緣》中寶嘉康蒂或是《花木蘭》的臉龐， Yoon Young 更以 mulan_bae 作為社群帳號名稱，除了名稱，她個人的私服也走中性風格，好比男女都可穿的寬鬆帽 Tee、大學圖案 Tee、寬鬆褲裝等單品，都是她偏好的日常風格，可說是一位遊走於國際時尚伸展台的現代花木蘭。

 
 
 
 
 
 

朴智惠（Ji Hye Park）

Ji Hye 不同於前面兩位介紹的 Model，身材高挑，高貴優雅的氣質是她給人的第一印象，目前在 Hermès、Louis Vuitton、Dior 等國際一線品牌都相當受歡迎，在韓國也是位居頂點的超模。高級乾淨的臉龐配上高冷的氣質，讓她自然流露屬於自己的時髦態度。

Ji Hye 的冷調氣質配上中性裝扮，更帶出她獨特的個人氣質，那是一種身處女人自信中不刻意彰顯的時髦韻味。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

崔素拉（Sora Choi）

壓軸則是當今深受國際矚目的 Sora，在 2014 年首次登上國際，深受 Louis Vuitton、Versace、Fendi 等多個一線品牌歡迎，在 2019 年她更走了高達 89 個品牌的時裝秀，十足展現她在全球時尚圈的極高人氣。

身高近 180 公分的她有著頹廢帶些 Indie 的特質，不是典型的「時尚臉」，卻有著讓人過目不忘的獨特個性，尤其中性特質，由內而外的時髦氣勢，同樣是近年相當值得關注的國際 Model。

 
 
 
 
 
 
 

無論是高端精品還是街頭風格的單品，Sora 都能詮釋得宜，而她也是當今各大品牌極力爭取的當紅炸子雞，走過多場時裝大秀，妳問我有走過哪些品牌？滑一滑她的個人 Instagram 就能得知，因為她走過的秀與合作過的品牌，數量已相當可觀，這邊就不再一一贅述。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

獨家專訪 Louis Vuitton珠寶鐘錶藝術總監與《Bravery》最新頂級系列

●《魷魚遊戲》脫北辣妹 「姜曉」鄭好娟 和BLACKPINK Jennie是閨蜜！情深如親姐妹，片尾字幕特別感謝Jennie

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓國, 模特兒, 魷魚遊戲, 鄭浩妍, 姜曉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕

「愛對另一半管東管西」3星座！Top 1喜歡掌控主導權，還讓人無法拒絕

奧斯塔羅12星座一周運勢1011-1017　巨蟹有成功徵兆、雙魚避免亂花錢

奧斯塔羅12星座一周運勢1011-1017　巨蟹有成功徵兆、雙魚避免亂花錢

超準心測「家門口貓咪的顏色」！　看出你隱藏性格與弱點

超準心測「家門口貓咪的顏色」！　看出你隱藏性格與弱點

有人蹺班排隊！UNIQLO旗艦店開幕近300人聚集　一進門搶「這個」 不花錢就改善掉髮！專家教「0成本防脫」5秘訣：最好晚上洗頭 智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難 把女友寵上天的3大星座男！Top 1根本浪漫達人，驚喜不間斷 CP值超高！「養生電鍋」才1299元　可同時做兩道菜超方便 內心脆弱又敏感多疑的3大星座！社交達人天秤太會察言觀色 《鬼滅之刃》第二季播出時間公開、「無限列車」竟有新劇情！先複習金句

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面