《海岸村》表美善「最強助攻王」！神似丹妮婊姐　私下清新穿搭讓人愛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

上週播出後收視再創新高的韓劇《海岸村恰恰恰》，金宣虎和申敏兒終於互訴心中愛意，以浪漫唯美的接吻劇情為第10集畫下句點，彷彿等了一世紀之久，男、女主角總算開竅，戲迷們應該都有感，惠珍身旁的至親好友表美善功不可沒，因為有她的無敵助攻，屋里洪班長跟尹惠珍才能共譜羅曼史。

在劇中飾演牙齒衛生師的表美善，與女主角尹惠珍是認識超過10年的好友，因此，對於惠珍的一切是無所不知，知道惠珍喜歡洪班長後，時常有意無意的推兩人一把，戲迷被她真實不造作的演技吸引，表美善更被受封為最強綠葉代表。

《海岸村恰恰恰》表美善是誰

神似丹妮婊姐

《海岸村恰恰恰》播出超過一半的集數，每回表美善登場，總覺得她似曾相識，眼尖的網友發現，她與丹妮婊姐有幾分相像，今年滿34歲的孔敏貞，最初是以電影作品出道，直到2017年才開始接演韓劇，包括《認識的妻子》、《宵夜男女》以及近期大勢韓劇《海岸村恰恰恰》。

首部重要配角

2011年出道至今，孔敏貞的演員之路漫入第10年，或許是因為韓國藝能界十分競爭，《海岸村恰恰恰》是孔敏貞演出重要配色的首部戲劇，期待歐妮之後能為粉絲帶來更精彩的作品。

私下穿搭風格

劇中表美善穿著十分率性、休閒，與本人孔敏貞的私下穿搭差不多，像是襯衫配牛仔褲、碎花洋裝、丹寧連身褲…等，宛如鄰家姐姐般的清新穿著，不過，像是出席重要活動好比粉絲見面會時，孔敏貞就會換上略帶小性感的無袖禮服，搭配細跟長靴出席，多了一份成熟知性的氣息。

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