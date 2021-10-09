《魷魚遊戲》智英私下超可愛！出道12年髮型範本　染這髮色根本是洋娃娃

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix上播出的韓劇《魷魚遊戲》討論度超高，劇情和演員們也受到矚目，其中飾演生無可戀的少女「智英」的李瑜美，私下甜美又溫柔，髮型不同、氣質就完全不一樣。

《魷魚遊戲》智英 李瑜美

在劇中，李瑜美的角色智英是個帶有點悲劇色彩的女孩，她認為就算走出遊戲，現實生活依然無處可去、沒有目標，總是帶著生無可戀、沒有靈魂的氣場。相較於戲外的她給人甜美的感覺，出道已經12年的她也接演過許多命運多舛的角色，如：電影《大人們都不知道》、《綁架影帝黃晸珉》，電視劇《365：逆轉命運的1年》等，遭受暴行、被綁架、叛逆少女的她都詮釋的很好，在觀眾心中是個實力派演員，每部片的妝髮也讓角色要傳達的東西更鮮明。

智英挑染不羈短髮

李瑜美在《魷魚遊戲》中換上了戲外不常見的短髮，而且因為智英這個角色的緣故，不是常見韓系的整齊的造型，反而是在髮尾、瀏海都是帶有些許凌亂感的層次，並加上金色線條的挑染，配上有點病氣感的臉龐，在在表現了智英生無可戀的氣場，也因為演出《魷魚遊戲》，李瑜美的IG粉絲人數大暴漲，截至撰寫文章時已突破400萬。

《365：逆轉命運的1年》金棕髮少女世琳

2020年時在電視劇中《365：逆轉命運的1年》中，飾演一名一心想得到關注的高中生少女世琳，一頭淺金棕色長髮配上眉上瀏海也相當吸睛，甚至有種洋娃娃的感覺。

下戲後，以這個髮型拍攝的畫報則兼具復古學生感，和淺色染髮帶來的時髦氛圍。

《大人們都不知道》世珍

在與Hani安喜妍共演的電影《大人們都不知道》中，李瑜美的角色是個要瞞著父母墮胎且遭受暴行的青少女世珍，電影在講述校園霸凌、情緒勒索等和現代青少年們相關的社會議題，在戲裡的髮型是深色長髮搭配氧氣瀏海，外表是比較常見的女學生髮型，與角色要講述的故事形成反差。

私下造型

李瑜美的私下造型也以長髮為主，整個人散發出溫柔、甜美的氛圍，但透過髮色、瀏海和綁髮的變化，也替她帶來不同的樣貌。

空氣瀏海

空氣瀏海可以說是李瑜美的定番造型，不論深淺髮色都會出現，甜美中帶點溫柔。

微中分、八字瀏海

除了空氣瀏海外，微微的中分或是八字瀏海，則讓李瑜美看起來更有成熟、優雅的感覺。

慵懶低紮髮

帶點紅感的棕色加上微微散落的髮絲，將長髮紮成低馬尾或是低包頭放在身後，流露出一股慵懶的氣息。

活潑包頭

李瑜美的五官給人一種稚嫩的少女感，即便是27歲的年齡要接演高中生的角色也毫無違和，不論是成熟或是學生類型的角色都駕馭的很好，一綁上可愛的包頭瞬間就變得活潑又可愛。

紅棕波浪捲髮

讓人連想到紅貴賓的紅棕色波浪捲髮也很適合李瑜美，搭配西裝就是個有氣勢的造型，搭配洋裝就像洋娃娃一樣

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