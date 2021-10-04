五倍券4大連鎖咖啡優惠　星巴克74折　85度C買一送一

▲星巴克宣布五倍券優惠，用100元可買到135元飲品。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、85度C、丹堤、路易莎提供）

記者蔡惠如／綜合報導

五倍券振興方案首波即將在10／8登場！連鎖咖啡包括星巴克、85度C、路易莎與丹堤都推出旗下五倍券回饋，星巴克祭出花1,000元可買10杯飲品券，85度C、丹堤咖啡則限期推出「買一送一」方案，路易莎則直接使用振興券就能打折。

星巴克

針對紙本五倍券推特別飲料券，從10／8起至明年4／30期間，消費者以1,000元「紙本五倍券」至指定門市購買「星巴克振興飲料券」，內有單張135元的飲料商品兌換券十張，每張券可兌換任售價為135元以下之飲料品項，等同用100元買到135元商品，約打74折，其兌換期限明年4／30止，支付差額可加價升級、額外添加客製化項目等。

85度C

振興券將刺激出的消費力度，85度C也搶一波商機，宣布從10／8起至11／30，推出「振興加碼回饋」，消費者在門市單筆消費滿588元，無論是使用現金、五倍券、電子支付結帳，都可獲得大杯咖啡買一送一券1張，該兌換券在30天之內都能使用，需至原發券店家現場兌換，請注意兩杯需為同品項，且85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送均無法使用此票券。

丹堤咖啡

丹堤則從10／8至10／15連續7天推出五倍券買一送一優惠，消費者持振興五倍券消費，外帶大杯飲品均可享買一送一；11月底前以200元面額振興券消費，可抵220元消費，500元面額振興券消費可抵550元消費，1,000元面額振興券消費可抵1,200元消費。

路易莎咖啡

搭配五倍券開跑，10／8至10／31期間，使用紙本五倍券消費飲品皆享85折。此外，在10／15前一次購買5杯寄杯，可享8折優惠，限同品項、規格（含加價調味），且不得跨店兌換，此活動寄杯兌換期限至明年2／28止。

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