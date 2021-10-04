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網揭「5個變醜壞習慣」，小心讓你慢性毀容

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▲▼變醜壞習慣。（圖／翻攝自IG/aoi186）

▲錯誤的飲食習慣，讓人發胖又變醜。（圖／翻攝自IG/aoi186，以下同）

編輯／Lily

很多女生保養做好做滿，但效果總是差強人意，原來一些日常生活習慣，竟會讓人不知不覺變醜，以下5個變醜壞習慣，你也中招了嗎？

▲▼變醜壞習慣。（圖／Unsplash）

#不喝水

水分對身體來說是很重要的，不喝水不只會使肌膚乾燥粗糙，更會使得身體代謝變慢，宿便導致毒素堆積，讓肌膚暗沉、蠟黃，就連惱人口臭都會跟著來。

#沒有太陽不防曬

防曬不光是夏天的工作，一年四季無論是室內或室外都要防曬，也要視狀況補擦防曬，除了臉上抹的，豔陽下建議戴帽子或是撐傘，避免直接曝曬，以免加速斑點、皺紋生成。

▲▼變醜壞習慣。（圖／Unsplash）

#喜歡翹二郎腿

不少人都有翹腳的壞習慣，這樣姿勢會使人體脊椎受到壓迫，在受力不均的情況下，容易使雙腿向內偏斜，軟骨也容易受損，進而導致高低肩、骨盆前後傾等現象。

#低頭玩手機

現代人手機不離身，長時間低頭玩手機不僅會危害頸椎，雙下巴也會出來搗亂，曾有研究證實，長期低頭的動作，會使下巴和脖間肉現形，整個人看起來老了好幾歲。

▲▼變醜壞習慣。（圖／Unsplash）

#長期熬夜

長時間晚睡，睡眠不足會導致發胖，更會使內分泌紊亂導致失調，進而落髮等等，熬夜可說是百害而無一利，擁有充足睡眠絕對是變美的第一步。

#愛吃甜食

奶茶、蛋糕是不少人心中的夢幻點心，但若是人體攝取糖分過多，會使得肌膚醣化，衰老現象提早現形，連記憶力都變差。不只如此，高糖食品含有許多反式脂肪酸和脂肪酸，超標的膽固醇攝取，很容易導致發胖。

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關鍵字：

變醜壞習慣, 日常習慣

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