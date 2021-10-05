2021週年慶必搶「保養組」盤點！雅詩蘭黛小棕眼精華比單買還便宜

記者張毓容／綜合報導

眾所期待的百貨週年慶是正陸續開跑中，在這個每年最重要的囤貨好時機，優惠組太多看得眼花撩亂，不知該買哪個好？以下幫你整理出5大品牌今年必買、最值得入手的超狂優惠組合，有神級經典品，也有超夯話題新品，快跟著買就對了。

雅詩蘭黛



雅詩蘭黛今年周慶推出多達40款優惠組合，除了每年必搶的小棕瓶囤貨組合，這次更要鎖定首四限定的「特潤冰導緊緻眼部精華組」，今年最受關注的新品特潤眼部精華可以比單瓶買更便宜的價格獲得，還加送經典金三角精巧瓶，價值NT$4,286，相當於57折，絕對是一開賣就秒殺的超搶手組合。

▲雅詩蘭黛 特潤冰導緊緻眼部精華組，優惠價NT$2,430。



組合內含：特潤冰導緊緻眼部精華15ml＋特潤超導全方位修護露7ml＋微分子肌底原生露30ml＋年輕肌密無敵霜7ml。

Kiehl’s



2021週年慶，Kiehl’s除了推出多款高人氣明星商品優惠組，更集結今年一推出就狂賣的2大年度新品「A醇精華」和「青春精釀露」，推出超強修護抗老組合「超活酵抗痕組」，搭配經典金盞花化妝水、蛋白保濕霜和潔面乳，一組就能完成保養程序，總價值NT$8,505，以58折優惠就能買到。

▲Kiehl’s 超活酵抗痕組，優惠價NT$4,950。



組合內含：超活酵青春精釀露 200ml＋A醇全能新生抗痕精華30ml＋金盞花植物精華化妝水75ml＋A醇全能新生抗痕精華4ml＋超活酵青春精釀露40ml＋冰河醣蛋白保濕霜14ml＋冰河保濕潔面乳30ml。



資生堂 怡麗絲爾



在日本連續14年熱銷第一的資生堂ELIXIR怡麗絲爾，今年周慶必鎖定「AI小白金基礎保養組」，可以75折優惠價直接打包怡麗絲爾「完美澎彈亮金三角」3大正貨，保濕水及保濕乳還可依造個人膚質挑選清爽及滋潤款，

▲資生堂 怡麗絲爾 AI小白金基礎保養組，優惠價NT$3,200。



組合內含：彈潤保濕水170ml（清爽/滋潤）＋彈潤保濕乳130ml（清爽/滋潤）＋彈潤時控精粹40ml，總價值NT$4,250。

SK-II

SK-II周慶前夕才剛推出全新升級「肌活能量系列」，就直接加入今年優惠組合中，而其中絕不能錯過的就是「青春經典特惠組」，直接打包超經典的青春露＋亮采水，還納入潔面乳和最新升級版活膚霜，相當於買青春露就送其他3款精巧瓶，不管是新粉或鐵粉都很值得買。

▲SK-II 青春經典特惠組，優惠價NT$6,250。



組合內含：青春露230ml＋全效活膚潔面乳20g＋亮采化粧水30ml＋肌活能量輕盈活膚霜15g。

KOSE



KOSE今年週年慶最大亮點就是搶先日本一步、10月才剛上市的雪肌精漾活黑酵母精萃，就由維持屏障健康使肌膚變得健康，具透明感又Q彈膨潤，且一上市就加入周慶戰局，推出買黑酵母精萃正貨加送4件組的「肌活超能活膚組」，總價值NT$3,954，以57折優惠價就能買到。

▲KOSE 肌活超能活膚組，優惠價NT$2,250。



組合內含：雪肌精漾活黑酵母精萃50ml＋雪肌精漾活化粧水33ml＋雪肌精漾活絲絨乳33ml＋雪肌精原生晶透緊潤眼霜6g X 2。

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