Jisoo、孫芸芸逆天美腿是搭出來的！　長靴配熱褲秒變名模比例　

▲Jisoo穿DIOR尚未上市的2022早春系列DiorIron籐格紋衍縫小牛皮長靴在巴黎留影。（圖／翻攝sooyaaa__IG）



記者陳雅韻／台北報導

秋意漸濃，明星名媛紛紛曬出秋冬新貨，正在巴黎參加DIOR大秀的BLACKPINK成員Jisoo，搶先曬出尚未開賣的2022早春系列長靴；「台灣第一名媛」孫芸芸也是時尚快手，已套上香奈兒（CHANEL）秋冬前導系列的黑色長靴，兩人身高都不到165公分，卻穿出如170公分以上名模的視覺效果，關鍵在於裙子或褲子夠迷你，搭配長靴盡顯好比例。

▲孫芸芸身上配件全是香奈兒秋冬前導系列新品，小腰包69,100元，長靴30,100元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

Jisoo身為DIOR全球品牌大使，此次巴黎之行備受品牌禮遇，參觀工坊或逛巴黎所穿的服裝都是最新之作，一套街拍更是穿上還買不到的早春系列DiorIron籐格紋衍縫小牛皮長靴，搭配迷你短褲露出一大截美腿，162公分的她成功拉長身高視覺比例，贏得目光。

▲孫芸芸穿香奈兒長靴，勾腳盡顯完美身材比例。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

名媛孫芸芸則為宣傳同名品牌YUN YUN SUN腳鍊可串起當項鍊，而拍攝最新美照，不過她身上的香奈兒新鮮貨更吸睛，分別是秋冬前導系列69,100元的黑色小腰包與30,100元雙C Logo裝飾的長靴，身高163公分的她穿迷你連身裝入鏡，即便是坐姿也讓人覺得一雙玉腿很修長。

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