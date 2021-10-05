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把女友寵上天的3大星座男！Top 1根本浪漫達人，驚喜不間斷

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▲▼ 把女友寵上天的3大星座男！。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama

每個女生都希望擁有一個疼愛自己的另一半，雖然不是每個男生都有「鐵漢柔情」，但也有超寵愛女友型的男生，日常生活大小事都細心呵護照顧，或是各種浪漫驚喜不間斷，就是想把女友寵上天，像是以下3個星座男就是代表，尤其Top 1根本是浪漫達人，讓另一半常感受如童話生活美好幸福。

▲▼ 把女友寵上天的3大星座男！。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：金牛座

個性溫和堅實又富有責任感的金牛座，除了對於另一半很忠實，他們本身對於物質生活上就比較追求，所以金牛男在物質生活上也都很願意寵女友，不管是女友想吃的餐廳、喜歡的衣服或生活用品上，他們都很願意讓女友享受、實現另一半的許願。雖然平時比較偏向在實質上表現對另一半的好，但偶爾也會突然有一些浪慢的小舉動，給女友驚喜。

▲▼ 把女友寵上天的3大星座男！。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：巨蟹座

巨蟹座是很重情的星座，加上他們很重視家庭的溫暖與安定，所以寵愛另一半算是他們天生自帶的「本能」，心思細膩的巨蟹男，在生活上的許多細節都能展現對女友或老婆的疼愛，包含做家務、各種噓寒問暖等。對巨蟹男來說，男生就是要體貼和保護女生，也有助於彼此的感情維繫，也因此與女友相關的各種大小事他們都非常關心，就算在兩人意見分歧時，都能尊重對方的想法。

▲▼ 把女友寵上天的3大星座男！。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙魚座

感情豐富的雙魚座，連對身邊人都很溫柔體貼，對於另一半當然更是善解人意，加上浪漫感性的天性，他們會用滿滿的柔情疼愛另一半，讓女友時刻被羅曼蒂克的氛圍包圍，像是突然其來的花束、愛心早午餐快遞，或是偷偷計畫浪漫行程等，也很會跟另一半談論、規劃美好的未來，就算很忙碌時，也很願意陪著女友，給對方滿滿的關愛，讓女友常感覺就像生活在童話世界般美好。

►內心脆弱又敏感多疑的3大星座！社交達人天秤太會察言觀色

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 寵女友, 金牛, 巨蟹, 雙魚

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