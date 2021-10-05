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徐曉晰一語道破愛情：分手痛苦不一定是愛，而是缺乏「離開的能力」

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▲▼徐曉晰一語道破愛情。（圖／翻攝自徐曉晰FB）

▲現在的徐曉晰很享受單身生活。（圖／翻攝自FB/徐曉晰，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

徐曉晰近來在《小紅書》上大談感情觀，獲得上萬粉絲共鳴，她分享離婚後學到最棒的事情就是享受單身，她的犀利見解總是一語道破愛情，簡直是情海浮沉女生們的一盞明燈，讓人獲益良多。

▲▼徐曉晰一語道破愛情。（圖／翻攝自徐曉晰FB）

▲學習和自己相處很重要。

#離開的能力

分享其實分手痛苦的那方，不一定是比較愛的那方，其實你應該反思，為什麼我沒有離開的能力，女孩子有時談戀愛太過依賴了，好像沒了對方就會不開心，甚至是活不下去，其實你沒有他之前，不也是活得好好的嗎？一個人應該學會怎麼學會和自己相處，就可以在感情處於不敗之地，進可攻退可守。

▲▼徐曉晰一語道破愛情。（圖／翻攝自徐曉晰FB）

▲感情不需要無意義的比較。

#感情是要比給自己看

不少人喜歡把現任和前任拿來比，其實這是很不健康的心態，因為人和人之間要比什麼？又不是在比名牌包，一個人的外貌、財富都屬於外在條件，而這些條件都會隨著時間變來變去，根本比不完。感情是自己的，真的要比就比給自己看，比的應該是你們兩個的個性有沒有更合適，在一起有沒有更開心。

▲▼徐曉晰一語道破愛情。（圖／翻攝自徐曉晰FB）

▲現在的她和女兒把每一天過得都精采。

#好的戀愛和精采度有關

不一定要結婚生子，或是一直走到永遠才是好的戀愛，她認為這和時間長短沒有關係。就像是迷人的煙火，即便很短但是很美，你還是會想要看，所以好的戀愛應該是和精采度有關。

▲▼徐曉晰一語道破愛情。（圖／翻攝自徐曉晰FB）

▲好的愛情是有來有往。

#愛情像是一場好的球賽

她分享她嚮往的伴侶，除了愛情成分之外，友誼也佔很大一部分，她希望無論在任何情況，對方都能讓她毫無保留的傾訴，也能接住她的情緒，反之對方的一切她也樂意傾聽。愛情就像打球，你是希望對方是能接得住球的，這才是一場好看的球賽，才是一段好的感情。

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關鍵字：

愛情, 徐曉晰, 觀點

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