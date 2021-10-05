巴黎時裝周／愛馬仕圓筒包太好看　靴子「偽裝成涼鞋」很有哏

▲愛馬仕的2022春夏，以褐色、黃色等溫暖色調貫穿。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

這兩年世界的運轉變了，愛馬仕（HERMES）用心打造了2022春夏秀，從場地到服裝、配件，用一抹又一抹的溫暖，領著大家回歸明亮。當模特兒拎著金屬馬銜鍊提把的圓桶包現身，心中不免驚呼「可愛」，而實穿的厚底涼鞋竟能變身短靴，在在展現愛馬仕在一貫的優雅之外，總是有俏皮玩心。

▲短版上衣在優雅的輪廓下秀出纖腰、展現性感。

愛馬仕在巴黎勒布爾歇航廈發表新系列，女裝藝術總監Nadège Vanhée-Cybulski找來藝術家Flora Moscovici合作，打造大型繪畫作品，與服裝相繫，也呼應著建築。兩人共同的目標，是描繪出敞開心胸、擁抱陽光和世界的女性，這些畫作既是佈景也是藝術品，Nadège表示，秀後將找到最好的方式保存和展示。

▲在大秀預告中出現的馬甲皺褶洋裝，令人印象深刻。





▲愛馬仕形容是「糖一般的白」，讓白色有了甜味。

回到服裝，黃、褐、黑、白幾乎貫穿一切，彷彿和煦的陽光、小麥的顏色，在愛馬仕優雅大器的輪廓下，不經意流露出性感，大量的短上衣露出腰際，或是露背剪裁、緊身馬甲，讓女人自信地展現美麗線條。愛馬仕Mangeoire水桶包是多件設計的靈感來源，包面上的小圓洞出現在外套的衣襟、腰帶，呈現不同韻味。

▲外套、腰帶上的圓洞，靈感都來自愛馬仕的Mangeoire水桶包（下）。（圖／品牌提供、翻攝Farfetch）

配件總是有畫龍點睛的魅力，尤其是愛馬仕的配件，圓筒包的提把是金屬馬銜鍊造型，染上赭紅、褐色、白色等，拎在手上饒富風情，厚底涼鞋實穿又好搭配，是春夏必備，還驚喜地加了「皮革襪」變成短靴，很有效果。

▲圓桶包的金屬提把，是馬銜鍊造型。

▲各式包款都優雅又吸睛。



▲厚底涼鞋實穿又容易搭配，加了「皮革襪」成為短靴充滿特色。





▲皮革項鍊、手環，讓造型更有態度。

2022春夏大秀謝幕、模特兒排排站好，大門緩緩拉開、戶外就在眼前，一起擁抱嶄新的世界。

▲謝幕時，門緩緩拉開，天空就在眼前。（圖／翻攝影片）

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