新光三越周慶5千變8500　史上最划算「5大重點血拼法」曝光

▲新光三越2021年周年慶商品、回饋、優惠齊發，加上五倍券成史上最划算周慶。（圖／新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

新光三越首波6店周年慶將在10／7開跑啦！手握五倍券的你準備好了嗎？業者祭出「史上最划算優惠」，用5,000元就能賺到8,500元，加上有3000多個品牌可供選擇，還有線上線下優惠齊發，根本就是奧運級周年慶，想要什麼都能買得到！血拼5大重點報你知，絕對讓你賺最多！

新光三越10／7首波周年慶開跑，旗下6店包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店全部強強滾，呼應疫後追求快速與健康的新日常，實體店鋪、skm online及APP線上購物、熟客系統及多元支付全部齊發，還請來「國民女友」羅嘉翎、「羽球一哥」周天成、「體操王子」李智凱、「國民小點心」湯智鈞4位奧運國手代言，號召各位來一波奧運後的新療癒運動！

滿千送百＋五倍券 層層回饋最大化

周年慶化妝品單筆滿2,000元送200元；全館累計5,000元送500元；名品／大家電／法雅客／[i]Store消費單筆滿1萬元送500元、會員首七日獨享單筆消費滿1萬元送1,000元，除了回饋低門檻之外，從10／8起至10／24期間，五倍券還有兩重回饋，第一重持實體或數位券單筆消費滿3,000元送2,000元抵用金，可於skm online、超市與服飾類別抵用；第二重則推實體券單筆滿5,000送500、數位券滿5,000送1,000電子抵用金。

▲Clé de Peau Beauté祕密花園幻妍餅，推薦價2,850元（新光三越首賣限量）。

▲SABON以色列綠玫瑰柔嫩美體組限定版，推薦價1,680元（新光三越首賣）。

意即只要持五倍券消費3,000元起就能有回饋，而消費滿5,000元，全部8,500元的回饋券就到手不囉唆，還有特定100大品牌持五倍券消費再享回饋，包括贈品、現抵現折，並祭出五倍券「十倍抽」，有機會抽中1萬元、2.5萬元跟5萬元贈品禮券，層層回饋絕對要出手的啊！

▲Dyson V12 Detect Slim Total clean吸塵器，推薦價23,900元。

線上買千送百回饋24小時都能買 搶夯品超簡單

新光三越網路購物skm online，今年也首度加入線上周年慶陣容，祭出的回饋超夠力，10／7起全站滿5,000元現抵500元；化妝品滿2,000元現抵200元；首七日3C／名品消費滿萬現抵1,000元，滑手機免排隊就能享優惠，還有多款網路暢銷夯品上架，包括號稱「新北最難訂到的牛肉麵」、預約要等2年的門前隱味、韓星南柱赫劇中同款COVERNAT大學T通通有，線上線下都搶貨也很可以。

▲門前隱味重慶饗念燉煮牛，推薦價1,570元，skm online獨家，每日限量。

超級品牌日要跟上 18大一線品牌獨家折扣全開

每次促銷期就會登場，超內行消費達人都會搶逛的《超級品牌日》，本次周慶聯手18大重量級品牌包括TOD’S、COACH、ESTEE LAUDER、LANCOME、SK-II、Dyson、adidas、[i]Store、法雅客等推獨家首賣與專屬折扣，如ESTEE LAUDER水潤發燒組55折、LANCOME超未來精華45折、SHU UEMURA無極限底妝45折、TOD’S肩背包獨家首賣5折，連5折氣炸鍋都有！努力鎖定絕對有收穫。

▲10／7超級品牌日，ESTEE LAUDER穩定肌膚必買水潤發燒組 ，特價3,465元 (55折)。

12大夯品全都有 絕對不讓你落人後

全台最大連鎖百貨有3000品牌讓你選，新常態新日常趨勢包括注重健康養身的居家生活品質必備商品、運動健身所需最潮行頭、以及時尚圈話題配件等全網羅，包括剛上市的飛利浦電動刷鞋機，直接推69折獨家優惠；LONGCHAMP、TORY BURCH超夯小包、全台獨家NIKE AIR FORCE 1’07 LV8球鞋，還有秒殺PS5、白色Switch OLED主機跟蘋果新品iPhone 13，想要的東西絕對找得到！

▲飛利浦電動刷鞋機GCA1000／60+Jason Markk洗鞋劑207ml，特價1,490元，原價2,170元（全台獨家／69折）。

▲法雅客PlayStation 5 精選限量組合，推薦價22,920元。

▲Nintendo Switch OLED主機+瑪利歐賽車8+薩爾達 禦天之劍HD+分享同樂！瓦利歐製造 推薦價 15,550元（10／8起限量同步發售）

▲ iPhone 13推薦價25,900元起。

超療癒貓貓蟲咖波駕到！逛周年慶順便「出國血拼」

每次都被消費者敲碗期待的周年慶好禮，今年由「貓貓蟲咖波」登場！25款超可愛又實用的全台限量贈品，包括摺疊傘、提袋、無線充電盤、日式置物罐、圓形玻璃保鮮盒與掃地機器人等，全都讓人想秒收！還有加碼會員獨享，只要扣點數10點，就能有「想貼就貼 防水貼紙包」、跟抽「我只裝可愛 手提行李箱」鐵粉還不衝一波嗎？

▲首波週年慶限定，貓貓蟲咖波愛的發電無線充電盤，會員以 2,800點免費兌換，或10點＋899元加價購。

▲首波週年慶限定貓貓蟲咖波「出門買罐罐 提袋」，刷卡消費達指定金額即可兌換。

此外，新光三越日韓商品展即起巡迴全台，首度開賣京都仙貝米菓名店「小倉山莊」、網羅道地串燒／章魚燒／拉麵／大阪燒等打造居酒屋一條街；韓國商品展則將韓味TOP 5街邊美食，還是濟州島新鮮海味全搬來台灣，免出國，逛周年慶也能爽爽吃。

▲日本商品展10／7起巡迴至台中店周年慶登場，Fruit Club果實俱樂部-芒果花草莓水果三明治。



還有更多優惠細節不錯過！趕緊看這裡：

週年慶滿千送百最划算►►► https://www.skm.com.tw/w/sk?a=kgofqyz

週年慶X五倍券，最高送10倍►►► https://www.skm.com.tw/w/sk?a=kgofqyz

首波六店EDM搶先看►►► https://www.skm.com.tw/w/sk?a=arhbcfy

APP神器搶先下載►►►https://www.skm.com.tw/w/sk?a=jwapowv

skm online線上週年慶10/7起開搶►►► https://www.skm.com.tw/w/sk?a=katuhym