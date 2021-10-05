英王室隱藏版美女曝光　黛妃雙胞胎姪女成社交圈寵兒

▲知名度最高的黛安娜王妃姪女凱蒂史賓塞（中），與雙胞胎妹妹一起出席時尚活動。（圖／翻攝kitty.spencer IG）



記者陳雅韻／台北報導

近期在倫敦社交圈出現了一對29歲高顏值雙胞胎，舉凡倫敦時裝周、畫廊活動都有她們的身影，時尚雜誌也以她們為封面或專題介紹，原來她們是英國王室隱藏版美女成員、黛安娜王妃的姪女艾蜜莉亞史賓塞（Lady Amelia Spencer）與伊麗莎史賓塞（Lady Eliza Spencer），從小在南非長大，近日搬回倫敦成為社交圈的新星，大她們一歲的姐姐凱蒂史賓塞（Lady Kitty Spencer）知名度更高，7月才與大她32歲的南非富豪麥可路易斯（Michael Lewis）完婚，轟動名流圈。

▲伊麗莎史賓塞（左）佩戴蕭邦Happy Diamonds系列鑽石項鍊，艾蜜莉亞戴紅碧璽鑽石耳環出席畫廊活動。（圖／蕭邦提供）

三位漂亮史賓塞姊妹花，是黛安娜王妃弟弟史賓塞伯爵與維多利亞第一段婚姻的女兒，兩人於1997年離婚，為了讓三姊妹與小兒子有無憂童年，舉家搬至南非，只有暑假才會回到英國史賓塞宅邸。2018年哈利王子與梅根馬可婚宴上，大姊凱蒂史賓塞被譽為最美賓客爆紅，立刻成為寶格麗（BVLGARI）品牌大使，近來更頻頻為義大利品牌Dolce & Gabbana宣傳。

▲伊麗莎史賓塞分享幼年時與父母的合照。（圖／翻攝elizavspencer IG）





▲伊麗莎史賓塞常與男友在IG上曬恩愛。（圖／翻攝elizavspencer IG）

凱蒂於是鼓勵雙胞胎妹妹回倫敦發展，循她的腳步簽給模特兒經紀公司，頻頻出席時尚活動打開知名度，近日雙胞胎出席畫廊活動即佩戴蕭邦（Chopard）珠寶，為合作品牌爭取曝光度。此外，艾蜜莉亞透露想成為婚禮策畫師，伊麗莎則朝室內設計師之路邁進，兩人也大方公開已名花有主，艾蜜莉亞已與南非地產商Greg Mallett訂婚。

▲艾蜜莉亞史賓塞已經與南非地產商Greg Mallett訂婚。（圖／翻攝ameliaspencer15 IG）

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