fb ig video ETtoday search mobile

英王室隱藏版美女曝光　黛妃雙胞胎姪女成社交圈寵兒

>

▲▼ 史賓塞 。（圖／翻攝IG）

▲知名度最高的黛安娜王妃姪女凱蒂史賓塞（中），與雙胞胎妹妹一起出席時尚活動。（圖／翻攝kitty.spencer IG）

記者陳雅韻／台北報導

近期在倫敦社交圈出現了一對29歲高顏值雙胞胎，舉凡倫敦時裝周、畫廊活動都有她們的身影，時尚雜誌也以她們為封面或專題介紹，原來她們是英國王室隱藏版美女成員、黛安娜王妃的姪女艾蜜莉亞史賓塞（Lady Amelia Spencer）與伊麗莎史賓塞（Lady Eliza Spencer），從小在南非長大，近日搬回倫敦成為社交圈的新星，大她們一歲的姐姐凱蒂史賓塞（Lady Kitty Spencer）知名度更高，7月才與大她32歲的南非富豪麥可路易斯（Michael Lewis）完婚，轟動名流圈。

▲▼ 史賓塞 。（圖／翻攝IG）

▲伊麗莎史賓塞（左）佩戴蕭邦Happy Diamonds系列鑽石項鍊，艾蜜莉亞戴紅碧璽鑽石耳環出席畫廊活動。（圖／蕭邦提供）

三位漂亮史賓塞姊妹花，是黛安娜王妃弟弟史賓塞伯爵與維多利亞第一段婚姻的女兒，兩人於1997年離婚，為了讓三姊妹與小兒子有無憂童年，舉家搬至南非，只有暑假才會回到英國史賓塞宅邸。2018年哈利王子與梅根馬可婚宴上，大姊凱蒂史賓塞被譽為最美賓客爆紅，立刻成為寶格麗（BVLGARI）品牌大使，近來更頻頻為義大利品牌Dolce & Gabbana宣傳。

▲▼ 史賓塞 。（圖／翻攝IG）

▲伊麗莎史賓塞分享幼年時與父母的合照。（圖／翻攝elizavspencer IG）

▲▼ 史賓塞 。（圖／翻攝IG）

▲伊麗莎史賓塞常與男友在IG上曬恩愛。（圖／翻攝elizavspencer IG）

凱蒂於是鼓勵雙胞胎妹妹回倫敦發展，循她的腳步簽給模特兒經紀公司，頻頻出席時尚活動打開知名度，近日雙胞胎出席畫廊活動即佩戴蕭邦（Chopard）珠寶，為合作品牌爭取曝光度。此外，艾蜜莉亞透露想成為婚禮策畫師，伊麗莎則朝室內設計師之路邁進，兩人也大方公開已名花有主，艾蜜莉亞已與南非地產商Greg Mallett訂婚。

▲▼ 史賓塞 。（圖／翻攝IG）

▲艾蜜莉亞史賓塞已經與南非地產商Greg Mallett訂婚。（圖／翻攝ameliaspencer15 IG）

►凱特王子妃成功駕馭災難紫色套裝　大膽捧蜘蛛引驚呼

►Jisoo、孫芸芸逆天美腿是搭出來的！　長靴配熱褲秒變名模比例　

 

關鍵字：

黛安娜王妃, 史賓塞

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

Jisoo、孫芸芸逆天美腿是搭出來的！　長靴配熱褲秒變名模比例　

Jisoo、孫芸芸逆天美腿是搭出來的！　長靴配熱褲秒變名模比例　

溫柔奶茶色紅到名錶圈　HUBLOT陶瓷錶加美鑽放閃

溫柔奶茶色紅到名錶圈　HUBLOT陶瓷錶加美鑽放閃

楊紫瓊千萬鑽錶氣勢逼人　24年前的龐德女郎被讚女神

楊紫瓊千萬鑽錶氣勢逼人　24年前的龐德女郎被讚女神

北富銀續推美澳外幣享優利　澳幣最高達5.2% 文姿云小露香肩洩愛的禮物　甜蜜手鍊成出戰幸運物 凱特王子妃成功駕馭災難紫色套裝　大膽捧蜘蛛引驚呼 隋棠慘被幼兒扯耳環拉長耳垂　椎心痛還是愛LV耳環 亮・珠寶／龐德女郎百搭的珠寶是這款　心形墜背後還有007 LOGO 雷達表把小花園搬到面盤上　茉莉花綻放吸睛 邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面