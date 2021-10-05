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陸女星撞衫人間香奈兒輸慘！「質感差一截」網：賣家秀買家秀

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▲虞書欣撞衫jennie。（圖／翻攝自微博、IG）

▲大陸女星虞書欣（左）撞衫Jennie。（圖／翻攝自微博、IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

25歲大陸女星虞書欣是女團THE9成員，出演《月光變奏曲》等戲劇走紅，近期她穿著香奈兒（CHANEL）印花連身裙擺拍美照，被發現撞衫了南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie，引發網友討論並表示：「質感有差」。

▲虞書欣撞衫jennie。（圖／翻攝自微博、IG）

▲虞書欣穿上香奈兒（CHANEL）2021春夏系列中的印花連身裙。（圖／翻攝自微博）

虞書欣可愛形象一向備受粉絲喜愛，近期她穿上香奈兒（CHANEL）2021春夏系列中的印花連身裙，以貼身剪裁遊走曲線，整齊的排扣設計增添層次感，加上佈滿全身的山茶花紋理，很有品牌辨識度。虞書欣還搭配了黑框眼鏡，以及浮誇的粉色愛心蕾絲斜背包點綴，與她一貫的活潑風格相符。

▲虞書欣撞衫jennie。（圖／翻攝自微博、IG）

▲虞書欣撞衫jennie。（圖／翻攝自微博、IG）

▲一年前Jennie就已經搶穿。（圖／翻攝自微博、IG）

不過眼尖網友也發現，其實早在一年前Jennie就已經穿著該套造型拍攝時尚照，且效果與虞書欣完全不同。Jennie一頭唯美的披肩長髮下，精緻臉孔搭配濃厚煙燻妝容，顯得氣場十足，不論是側身或是正面出鏡，緊身裙修飾纖細身材恰到好處，纖腰與翹臀若隱若現，兩人撞衫也讓網友發現：「直接買家秀跟賣家秀」、「Jennie狠狠地贏了」、「人間香奈兒不是叫假的」。

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關鍵字：

虞書欣, Jennie, 撞衫, 香奈兒, CHANEL, BLACKPINK

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