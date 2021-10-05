潤娥私服失誤了！下半身災難搭配慘變「五五身」　網：腫腫的

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韓女星潤娥的超高顏值、可愛個性備受粉絲們喜愛，有「零負評女神」之稱，擁有高挑、纖細的身形，基本上是個穿什麼都好看的衣架子，不過日前她被捕捉前往工作途中的私服穿搭，卻罕見的在造型上失誤了，時下流行的背心穿搭因幾個「關鍵」成為敗筆，被網友評論：「變成五五身」、「腫腫的。」

▲潤娥擁有高挑纖細的身材，是個不折不扣的衣架子。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）



如今31歲的潤娥，依然保持和出道時一樣姣好的外貌，近年在戲劇圈的努力獲得不錯成績，劇本邀約不斷，潤娥不只將和李鐘碩於新劇《Big Mouth》中飾演夫妻，近日更有消息指出，潤娥還將與以韓劇《海岸村恰恰恰》爆紅的金宣虎，合作演出浪漫電影《兩點的約會》，神仙組合令粉絲超級期待。

▲潤娥日前工作私服照。（圖／翻攝自微博）



擁有168公分身高的潤娥，絕對是長腿認證，不過這回她私下穿著一套層次感混搭風，以ETRO天空藍色的麻花針織毛背心，內搭長版白襯衫，下身則隱約露出一截牛仔短裙，並以Roger Vivier的帥氣短靴收尾，清新的造型卻被網友們指出：「潤娥難得失誤了。」

這身私服穿搭中，毛衣顯得太長、太合身，且下襬露出的白襯衫與牛仔短裙，讓視覺上的腰線被往下移了，才會有「五五身」的評論出現，網友也點出：「靴子配得不好。」認為反而讓腿的比例更糟，「變成小短腿了啦！」、「真的顯肉，姐姐明明很瘦。」但是顏值依然在線，「美女仗著好看就亂穿了！」、「靠臉在撐。」

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