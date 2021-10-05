fb ig video ETtoday search mobile

蔡詩芸就愛衝突美　金項鍊配蓬裙、高級珠寶搭小可愛秀腹肌

>

▲▼ 蔡詩芸 。（圖／公關照）

▲蔡詩芸在沙灘上穿華麗蓬裙禮服搭配Just Gold金飾。（圖／Just Gold提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香港太子珠寶鐘錶集團旗下品牌Just Gold鎮金店，陪伴不少人度過人生重要時刻，無論是結婚、紀念日、小嬰兒彌月，甚至是做為自己的犒賞，總有其金飾相伴，品牌邁入30周年，特別邀請蔡詩芸演繹全新「金采交織」系列，她穿華麗大蓬裙搭配金項鍊在沙灘上拍時尚大片，證明金飾很時髦！

▲▼ 蔡詩芸 。（圖／公關照）

▲蔡詩芸佩戴Just Gold 30周年金采交織系列項鍊，132,800元。

Just Gold慶祝30周年的金采交織系列，顛覆大眾對金飾不是花草圖案就是可愛設計的印象，以傳統金工技藝的勾絲技法，創作出充滿現代感的交織線條，融入珠邊、扭繩等細節，並飾以黑漆，讓此系列項鍊、手環與戒指洋溢摩登氣息，無論是日常穿搭或像蔡詩芸一樣華服上身，都能完美搭配。

▲▼ 蔡詩芸 。（圖／公關照）

▲Just Gold 30周年金采交織系列以黑金相間設計吸睛，手環122,800元，戒指 22,600元。

蔡詩芸也在IG分享佩戴法國珠寶品牌FRED Pretty Woman高級珠寶的穿搭照，此系列鑲嵌紅碧璽與美鑽的心型設計珠寶風格甜美，但她偏偏以小可愛、西裝外套的帥氣裝扮搭配，營造衝突美感，且她健身有成，緊實腹肌也跟著搶鏡了。

▲▼ 蔡詩芸 。（圖／公關照）

▲蔡詩芸戴FRED Pretty Woman高級珠寶露出完美腹肌。（圖／FRED提供）

►亮・珠寶／龐德女郎百搭的珠寶是這款　心形墜背後還有007 LOGO

►楊紫瓊千萬鑽錶氣勢逼人　24年前的龐德女郎被讚女神

關鍵字：

蔡詩芸, Just Gold, 鎮金店, FRED

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

英王室隱藏版美女曝光　黛妃雙胞胎姪女成社交圈寵兒

英王室隱藏版美女曝光　黛妃雙胞胎姪女成社交圈寵兒

Jisoo、孫芸芸逆天美腿是搭出來的！　長靴配熱褲秒變名模比例　

Jisoo、孫芸芸逆天美腿是搭出來的！　長靴配熱褲秒變名模比例　

溫柔奶茶色紅到名錶圈　HUBLOT陶瓷錶加美鑽放閃

溫柔奶茶色紅到名錶圈　HUBLOT陶瓷錶加美鑽放閃

楊紫瓊千萬鑽錶氣勢逼人　24年前的龐德女郎被讚女神 北富銀續推美澳外幣享優利　澳幣最高達5.2% 文姿云小露香肩洩愛的禮物　甜蜜手鍊成出戰幸運物 凱特王子妃成功駕馭災難紫色套裝　大膽捧蜘蛛引驚呼 隋棠慘被幼兒扯耳環拉長耳垂　椎心痛還是愛LV耳環 亮・珠寶／龐德女郎百搭的珠寶是這款　心形墜背後還有007 LOGO 雷達表把小花園搬到面盤上　茉莉花綻放吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面