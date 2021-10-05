蔡詩芸就愛衝突美　金項鍊配蓬裙、高級珠寶搭小可愛秀腹肌

▲蔡詩芸在沙灘上穿華麗蓬裙禮服搭配Just Gold金飾。（圖／Just Gold提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香港太子珠寶鐘錶集團旗下品牌Just Gold鎮金店，陪伴不少人度過人生重要時刻，無論是結婚、紀念日、小嬰兒彌月，甚至是做為自己的犒賞，總有其金飾相伴，品牌邁入30周年，特別邀請蔡詩芸演繹全新「金采交織」系列，她穿華麗大蓬裙搭配金項鍊在沙灘上拍時尚大片，證明金飾很時髦！

▲蔡詩芸佩戴Just Gold 30周年金采交織系列項鍊，132,800元。

Just Gold慶祝30周年的金采交織系列，顛覆大眾對金飾不是花草圖案就是可愛設計的印象，以傳統金工技藝的勾絲技法，創作出充滿現代感的交織線條，融入珠邊、扭繩等細節，並飾以黑漆，讓此系列項鍊、手環與戒指洋溢摩登氣息，無論是日常穿搭或像蔡詩芸一樣華服上身，都能完美搭配。

▲Just Gold 30周年金采交織系列以黑金相間設計吸睛，手環122,800元，戒指 22,600元。

蔡詩芸也在IG分享佩戴法國珠寶品牌FRED Pretty Woman高級珠寶的穿搭照，此系列鑲嵌紅碧璽與美鑽的心型設計珠寶風格甜美，但她偏偏以小可愛、西裝外套的帥氣裝扮搭配，營造衝突美感，且她健身有成，緊實腹肌也跟著搶鏡了。

▲蔡詩芸戴FRED Pretty Woman高級珠寶露出完美腹肌。（圖／FRED提供）

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