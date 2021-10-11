包．開箱／FENDI隱藏版半月包必敗！「馬卡龍色＋玳瑁紋理」美暈

▲FENDI 半月包「Moonlight Bag」 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

「半月包」百搭又實用的特性成為不少女孩的買包首選，FENDI 在2021春夏全新推出「Moonlight Bag」，該款不像Peekaboo手袋或是Baguette法棍包那麼為人熟知，但它運用半月輪廓注入了玳瑁效果玻璃細節，上手後無論是正看、側看都有絕美火花，跟著《ET FASHION》包開箱看仔細！

▲Moonlight Bag作為日常包款，首次亮相於品牌2021春夏大秀 。（圖／品牌提供）

Moonlight Bag作為日常包款，首次亮相於品牌2021春夏大秀就足夠吸睛，模特兒拎著上方的細長肩帶，讓側面的玳瑁細節完美呈現，尤其便能得知包款的矚目亮點，玳瑁效果的塑膠玻璃細節和金色表面金屬製品相呼應，順著輪廓修飾，讓皮革包擁有異材質元素，碰撞出全新火花。

▲馬鞍半月輪廓流暢至極，金屬開合飾有經典FF主題圖案 。（圖／記者鮑璿安攝）

Moonlight Bag屬於Sunshine包款系列旗下，馬鞍半月輪廓流暢至極，金屬開合飾有經典FF主題圖案，簡約且具有辨識度。包身採用簡便的翻蓋式設計，開袋即可發現，下有熱壓的「Fendi Roma」字樣，又成為一大吸睛元素。為了豐富日常使用，附有加內襯的內部隔層、小型內袋，容納基本的手機、錢包、鑰匙都沒問題，輕鬆置物無負擔，另搭配可肩背、可斜背的可調式肩帶。

FENDI很懂得少女心，此次一口氣推出百搭的黑色、白色，另外還呈現了春夏必備的粉嫩藍、亮黃色，以及秋冬時節的大地色系焦糖棕、極致灰等多配色，勢必成為下一顆熱議半月包。

▲Moonlight 皮革手袋 。（圖／品牌提供）

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