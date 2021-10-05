星巴克搶爆「圓形水壺包」打開裡面超驚艷！新款「魚鱗杯」漸層美翻

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2021年是星巴克創立的第50週年，為相當重要的年份，最近大陸星巴克便推出了50週年紀念限量杯子系列，除了先前在韓國爆賣的翡翠大理石杯重磅回歸，現在民眾們都在瘋搶這款「圓形水壺包」，超美不鏽鋼水壺附贈專屬皮套，質感大爆棚；另一款「魚鱗杯」人氣也不相上下，許多網友表示實體比「翡翠杯」更美！

▲大陸星巴克推出50週年紀念系列。（圖／翻攝自小紅書，以下同）

大陸星巴克的「50週年紀念杯系列」於今日（5日）正式開賣，全系列以星巴克招牌的美人魚墨綠色，搭配金色為主軸，先前由韓國星巴克推出過的「翡翠杯」，這回重磅由大陸星巴克復刻推出，上方的字體改為金色呈現，一上市再次引起民眾瘋搶。

▲先前引起話題的「翡翠杯」重磅回歸。

本次的50週年紀念系列還有另一款水杯人氣不輸「翡翠杯」，那就是這款「魚鱗杯」，半透明的杯身採墨綠色的漸層設計，上方像魚鱗一般的立體花紋讓質感更上層樓，陽光照射下整個超夢幻，許多網友都說：「實體比翡翠杯更美！」

▲最新「魚鱗杯」大獲好評。

另外，本次推出特別的單品「圓形水壺包」，引起時髦女孩們的注意，紛紛搶著帶回家，「圓形水壺包」內為圓形的不鏽鋼水壺，一面為美人魚的Logo，另一面則是更大幅的美人魚雕刻壓紋，整身的美人魚圖畫栩栩如生，髮絲、鱗片都細緻呈現，加上亮面反光的材質，簡直美翻天，外層的皮套採用招牌墨綠色，並搭配小香風的鍊帶，可以背在肩上當作時尚單品，非常可愛、氣質。

▲最新「圓形水壺包」不鏽鋼水壺＋專屬皮套超美！女孩們紛紛搶購。

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