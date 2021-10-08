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亮・珠寶／梵克雅寶幸運草項鍊甜美亮相　「小粉紅」還有這些大牌

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▲▼ 粉紅珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶2021年限量版Vintage Alhambra吊墜以薔薇輝石創作。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Alhambra系列幸運草項鍊是不少女性心中的夢幻逸品，每年品牌會推出限量版Vintage Alhambra吊墜迎接冬日來臨，今年首次採用粉紅色澤的薔薇輝石，其淡棕色的內含物和白色晶體遍灑寶石表面，讓每一款項鍊都具獨特個性。

▲▼ 粉紅珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶2021年限量版Vintage Alhambra玫瑰金鑲薔薇輝石、鑽石吊墜， 111,000元。

▲▼ 粉紅珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶為Alhambra限量吊墜提供鐫刻服務。

1968年梵克雅寶以四葉幸運草為靈感，創作出首款Alhambra系列長項鍊，以金色圓珠勾勒出縐紋金質四葉造型，成為品牌代表作，陸續選用不同寶石，賦予經典圖騰新風貌。全新的Vintage Alhambra吊墜以玫瑰金打造，鑲嵌半透明的薔薇輝石，並於中央鑲嵌美鑽，散發出柔和氣息，品牌還提供客製化服務，可於吊墜背面鐫刻文字，成為獨一無二的個人化珠寶。

▲▼ 粉紅珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany T Two 18K玫瑰金鑲嵌粉色蛋白石與鑽石項鍊，101,000元。（圖／Tiffany提供）

不僅梵克雅寶有甜美的「小粉紅」項鍊，Tiffany & Co.、寶格麗（BVLGARI）、DIOR均有適合日常佩戴的粉紅珠寶，且不約而同都選擇大自然孕育的粉色蛋白石，Tiffany運用在Tiffany T系列圓墜項鍊，而寶格麗則打造扇形粉紅蛋白石的DIVAS' DREAM項鍊，上方點綴1顆粉紅藍寶石更顯華麗。

▲▼ 粉紅珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗DIVAS' DREAM 18K玫瑰金項鍊，鑲飾鑽石、粉紅色蛋白石和1顆粉紅色藍寶石，119,500元。（圖／寶格麗提供）

DIOR Rose des Vents粉紅色蛋白石項鍊則是兩面皆可戴的作品，正面是重新演繹Dior先生的幸運星設計，以羅盤玫瑰造型創作出八芒星圖案，翻轉後則顯露單純的「小粉紅」寶石，滿足當日的極簡穿搭。

▲▼ 粉紅珠寶 。（圖／公關照）

▲▼ 粉紅珠寶 。（圖／公關照）

▲DIOR Rose des Vents粉紅色蛋白石項鍊，正反面都能戴，78,700元。（圖／DIOR提供）

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關鍵字：

亮珠寶, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Tiffany, BVLGARI, DIOR

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