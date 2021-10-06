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「最不想交往第二次」星座Top 3 ！　冠軍男女都怕，完美主義心超累

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▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲網友公認「不想再交往第二次的星座」Top 3。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

不少人在尋找另一半的時候都會參考星座，但是除了好對象之外，還有部分隱藏版黑名單星座，是許多人遇過一次就不想再交往第二次了，到底有哪些星座上榜呢？一起來看看網友公認「不想再交往第二次的星座」Top 3。

Top 3 天秤座

跟天秤座交往總是情緒上下起伏不定，分手原因大部分是因為異性所導致，天秤眼中對於底線劃分不明確，讓雙方的感情總有外在因素介入，或許是紅顏知己或許是很好的異性朋友，看在另一半眼中都已不想再經歷一次，所以跟天秤交往總是缺少了安全感。

Top 2 雙子座

雙子座感情來得快去得也快，突如其來的冷漠態度往往讓另一半招架不住，而且雙子不願意明說感情，寧可冷戰讓兩人的情感都消失，也不願意當壞人成為先說分手的那個人，因此總讓對方心灰意冷，也難怪成為黑名單星座，讓所有雙子背負了罪名。

▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 處女座

處女座的原則讓很多人都受不了，更何況是每天相處的戀人，而且處女座對於情感的要求很是嚴苛，不能忍受在自己眼皮下發生錯誤，總是希望對方沒有缺點，但是怎麼可能每個人都完美，所以處女希望改變別人的同時，其實先要改變自己，才可能讓感情更加平靜長久。

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關鍵字：

星座, 運勢, 感情, 交往, 處女座, 天秤座, 雙子座

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