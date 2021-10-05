台北101觀景台用五倍券「6人僅需500元」　10／8重新開放

▲台北101觀景台經過近5個月關閉後重啟，公布五倍券優惠。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台北101觀景台從5月中因應疫情閉館，近日宣佈10／8重新對外開放，並在今（10／5）公布五倍券優惠，從10／7起振興券使用期間，民眾持五倍券與相關振興券購票，兩位成人僅需500元票價，加上每名成人可免費攜帶2位12歲以下參觀，等同最多6人成行票價僅需500元。

五倍券發放使用在即，台北101觀景台也釋出相關優惠，10／7起至明年4月30日，使用五倍券或熊好券之饗購券購買門票，雙人平日特價500元，假日特價700元，Skyline天際線460單人體驗（含雲朵飲品及電子紀念照），不分平假日可享售價1,000優惠。

▲Skyline天際線460單人體驗也有特價。

比起今年初公布的國人票價優惠，成人票單張300元，假日票價420元，使用五倍券單張可再省下50元，且每位成人仍可帶2位12歲以下學齡兒童，隨行免費入場，未持五倍券的民眾，仍可使用國人優惠，並贈獨家學習單、提供預約導覽，以及年底前加贈Mister Donut波堤1個。

▲91樓戶外觀景台鋪上草皮，提供孩子放電、親子互動、父母休憩的空間。



重新開放的觀景台也提供硬體升級體驗，89F「認識台北」的4D體驗區，則利用觀景台場域特殊性，將觀覽情境虛實整合，結合4D多媒體互動科技與日夜窗景變換，可在參觀時看星星，或是能虛擬走在101的建築鋼條上。

▲新增全新互動體驗區，讓參觀民眾有不同感受。

此外，觀景台也推出新活動「垂直馬拉松mini」，參觀民眾可從89樓至101樓共308階，約垂直馬拉松1/6路程，還可體驗以往不曾開放，通往101祕境的梯間通道，沿途設有趣味小語，讓體驗者拍照留念。

▲垂直馬拉松MINI，讓消費者能體驗一下。