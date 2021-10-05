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吠陀占星10月運勢「3星座」財運最旺　金牛把握脫單好機會

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文／李靜唯老師

到底十月份哪個星座容易有財神眷顧？吠陀占星李靜唯老師分析，吠陀占星裡的雙魚、雙子跟天秤，10月財運最旺。

李靜唯老師提醒，由於吠陀占星跟西洋占星12星座的宮位系統不同，星座日期定義也不一樣，只有約兩成的人會落在同一星座，所以要看自己10月的運勢，一定要先參照對照表，才不會錯看，空歡喜一場。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

10月財運最旺：雙魚、雙子、天秤／財運要注意：處女

雙魚座（3/15-4/14）（吉）

請把握這個財運攀升的契機，向有經驗的人討教或是尋問朋友的意見，能夠得到事半功倍的效果。

雙子座（6/15-7/14）（吉）

由於木星回到摩羯座，對於雙子座的人而言，財務方面的壓力有機會得到緩解，在工作方面，也能夠得到多一些賺錢的機會，可以好好把握。

天秤座（10/15-11/14）（吉）

一直以來都很努力的你，這個月將會有小小的成績與收獲，但是要懂得見好就收，千萬不要因為嚐到了甜頭而加碼投入，小心反易血本無歸。

處女座（9/15-10/14）（凶）

這個月的支出可能遠大於收入，處女座的你，荷包可能會大失血，或許對於賺錢有好的想法與計劃，但切記這個月不是你執行計劃的好時機。

▲天秤收獲金錢，要懂得見好就收。（圖／pexels）

10月事業最旺：獅子、射手、水瓶／事業要注意：巨蟹

獅子座（8/15-9/14）（吉）

10月份工作運不錯，但小心破財。金星跟水星同時進入事業宮，工作雖然辛苦，但會有資源進入或遇到貴人相助。只是因為水星逆行的關係，機會可能反反覆覆，需要耐心等候。10月11日後會感覺到工作壓力大且可能有些意外狀況，雖然阻礙還是依然存在，但只要掌握好人際溝通，會有很好的加分效果。

射手座（12/15-1/14）（吉）

金星水星同時進入宮位，10月會有很強的貴人運，業務或商品會有很大進展，容易受到肯定，但財務壓力依然不小，應該善用一些方法，讓工作效率提升，雖然面臨壓力，但都還是可以順利完成，不過下旬還是要注意人際之間的口舌是非。

水瓶座（2/15-3/14）（吉）

10月份水瓶在工作上會有喘一口氣的感覺，或有貴人看到你的努力，可以利用這段時間好好思考未來方向，安排新工作計劃，不過現在還不是適合大步邁前的時刻，財務壓力暫時無法解除，多出外走走可以讓心情變好。

巨蟹座（7/15-8/14）（凶）

10月份火星跟太陽同時落在巨蟹的事業宮，要小心工作上的意外失誤。在待人處事方面要特別謹言慎行，有想法或意見最好要先理性思考再發言，否則容易引發長官或客戶的誤會。跟家人溝通也容易出現狀況，千萬不要把工作情緒帶回家，小心婚姻感情壓力。工作方面也可能會有力不從心或是精神無法集中的情況發生。值得慶幸的是，十月巨蟹適合田宅投資或出租。

▲巨蟹要小心工作上的意外失誤。（圖／pexels）

10月感情最旺：金牛 、摩羯／感情要注意：牡羊

金牛座（5/15-6/14）（吉）

單身金牛座的人，這個月份是一個脫單的好機會，在水星影響下，越常與人交流越能夠遇到合得來的對象，而有伴侶的人感情也會逐漸加溫。

摩羯座（1/15-2/14）（吉）

想要脫單的人，需要務實一點的看待愛情，這個月是增加桃花運的的好時機，如果你太過於被動，不太願意結交新朋友，小心失去良機。

牡羊座（4/15-5/14）（凶）

受到火星與太陽合相的影響，牡羊座容易與另一半發生口角爭執，而且有可能是因為專注於工作與賺錢，忽略了另一半的感受和需求所致，要特別注意。

▲情侶。（圖／pexels）

▲摩羯座這個月是增加桃花運的的好時機（圖／pexels）

10月健康要注意：天蠍

天蠍座（11/15-12/14）（凶）

受到火星影響，天蠍座10月身體可能過於勞累，要注意血壓以及心臟方面的問題，有三高及慢性病的蠍子，小心可能會遇到緊狀況，可請家人多留意。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

關鍵字：

李靜唯老師, 運勢, 星座, 吠陀占星

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