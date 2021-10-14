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乾肌救星！DR.WU「4款精華」擊退換季乾癢、脫屑、泛紅　「DR.WU居家保濕門診」客製個人處方網友好評

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▲▼Dr.Wu玻尿酸4產品情境圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲DR.WU推出的4款精華保養品，提供民眾應對秋冬換季容易出現的皮膚問題。（圖／記者湯興漢攝，下同）

時尚中心／綜合報導

秋冬換季臉上開始出狀況，乾繃、脫屑、敏感泛紅樣樣來，不僅素顏沒自信，後續上妝也跟著卡卡、浮粉，這可能是臉部肌膚缺水呼救的訊號；皮膚科醫師表示，隨著年齡增長，肌膚中玻尿酸生成速度與造水能力逐漸衰退，而一般保濕精華液只在肌膚表面補水和鎖水，無法從內部真正留住水分，保濕當然越擦越乾。想擁有細滑水嫩的臉蛋要從肌膚根本解決問題，不妨上DR.WU官網的「居家保濕門診」先做個測驗，針對常見的乾繃、脫屑、敏感泛紅等問題，精準分析得出最佳個人保濕處方！使用DR.WU「能激活肌膚玻尿酸生成」的玻尿酸保濕精華，做好基底保濕，再透過「三高」高純度、高濃度、高效能的安瓶級精華對症下藥，肌膚自動重返水潤亮麗行列。

明星商品玻尿酸保濕精華　一抹爆水長效保濕　

不少人意識到乾燥危機，往往是在某天照鏡子時，突然發現自己妝容變得不服貼，肌膚也越來越黯沉乾糙，甚至保養品越來越難吸收，這才驚覺大事不妙！其實這正是反映了肌膚長期處於低水位的狀態，一旦碰上秋冬冷空氣或是外界刺激，臉皮還會脫屑、發紅甚至出現乾繃細紋，不想一直當「乾妹妹」就要做好保濕工作。鎖定肌膚造水重要分子玻尿酸的DR.WU，由亞洲權威皮膚科醫師吳英俊研發獨家專利「智慧型肌因活水科技」，結合日本大分子玻尿酸與專利小分子玻尿酸、德國專利玻尿酸肌活因子與法國專利玻尿酸啟動因子，打造出黃金比例的「玻尿酸保濕精華」，產品說明能幫助肌膚自體生成玻尿酸，達到活水、保水、鎖水、補水全面保濕。眾多網友體驗過後好評如潮：「超有感！修復保有水嫩感的肌膚」、「改善了原本非常乾燥、脫皮及泛紅的肌膚」、「安瓶級保濕，速補水、超膨潤、瞬修復，沙漠乾肌大愛」。

▲▼Dr.Wu玻尿酸4產品情境圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲DR.WU玻尿酸保濕精華由皮膚科權威研發，加上日德法專利保濕配方，給予肌膚全天候水潤光澤。

有著滿滿滋潤度的玻尿酸保濕精華，質地卻不厚重，網友一致評價上臉推開後意外地好吸收、不悶不黏膩，而且無酒精、香精、色料、PARABEN類防腐劑，經過法國專業皮膚中心IDEA低敏臨床檢測，對肌膚溫和不易引起刺激及敏感，也不易致痘，許多敏感肌網友笑說找到命定保養品，「使用起來輕盈不黏稠，保濕度卻滿滿，而且吸收超快」、「敏感肌一大福音，就算是痘肌也可以用」，好用程度讓人會一直回購，也難怪在保濕力排行榜和各種藥妝大賞都能名列前茅。

1%冰河醣蛋白賦活精華　雙極地保濕成分防乾燥

除了玻尿酸保濕精華受到大力推崇之外，DR.WU近期新品「1%冰河醣蛋白賦活精華」，主打延緩乾燥及光害引起的細紋，讓一大票女孩們等不及立馬入手試用。試想在南極和高山又冷又凍的環境中，肌膚如果還能擋住寒冷乾燥、維持水潤，那麼台灣秋冬時寒風刮臉、冷到皮膚乾繃的狀況根本是「一片小蛋糕」，輕鬆就能解決，不讓臉上細紋跑出來見人。「1%冰河醣蛋白賦活精華」正是採用雙極地保濕配方，調配出超強保水防護功能的保濕精華液，成分有千年南極冰河發現的特殊醣蛋白，因生長在極凍環境衍生出抗凍效果，DR.WU表示，運用其能向外抓水協助補充肌膚水分，達到極效保濕功效，讓肌膚更光滑水嫩，同時激活肌膚生成膠原蛋白，保護肌膚並增加彈性和活力。另一成分是由阿爾卑斯山末代冰河時期倖存下來的冰原島峰植物「石竹珍珠花」精萃提煉，同樣能在極冷、極乾和光害環境中保護肌膚，DR.WU希望藉由其強大的修復力，為肌膚還原強韌度、彈潤度、改善老化現象。

▲▼Dr.Wu玻尿酸4產品情境圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲DR.WU1%冰河醣蛋白賦活精華，運用雙極地保濕成分提升肌膚保護力。

擁有超強防禦力的「1%冰河醣蛋白賦活精華」，對外能抵擋外界刺激、乾燥，對內則是全成分不添加酒精、人工香精、人工色料及PARABEN類防腐劑，溫和不刺激，敏弱肌或是痘痘肌日常天天能放心使用。

基底保濕＋2%神經醯胺保濕精華　小分子滲透潤澤肌膚鎖水不起屑

長期缺水加上肌膚角質層排列混亂，都會讓皮膚更加留不住水分，變得容易起屑，特別是鼻翼與雙頰，摸起來粗糙，不只令人看起來精神欠佳變蒼老，就算想上妝也容易出現浮粉、卡紋，斑駁妝容比起素顏更讓人尷尬。除了透過DR.WU玻尿酸保濕精華時刻補水之外，「2%神經醯胺保濕精華」中包含日本製滲透型神經醯胺，產品說明此分子小、比一般型高出2倍滲透力，足以深度潤澤肌膚；高濃度天然保濕因子NMF則富含成人肌膚缺少的11種胺基酸，使肌膚長時間保持高含水量，搭配DR.WU獨家鎖水網精華科技，能讓成分有效鎖入肌膚中改善乾燥、脫屑，回到夢寐以求的嫩嬰細緻澎潤狀態。

▲▼Dr.Wu玻尿酸4產品情境圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲2%神經醯胺保濕精華主打好吸收小分子，能極速滲入強化肌膚屏障。

玻尿酸保濕精華＋10%菸鹼醯胺B5舒緩精華　告別敏感、乾癢、泛紅

秋冬換季還容易出現臉部敏感和乾癢泛紅的皮膚問題，加上氣溫和汙染等刺激，讓整張臉變得黯淡失去光采，肌膚此時需要急速舒緩不安定的狀況；DR.WU給出的保濕處方，首先是使用玻尿酸保濕精華補水，再透過「10%菸鹼醯胺B5舒緩精華」高效安瓶救急穩定膚況。「10%菸鹼醯胺B5舒緩精華」內含維他命原B5、菸鹼醯胺和法國天然舒緩因子歐可靈，皆能減少水分散失、維持肌膚含水量，DR.WU表示再以獨家微滲透科技，在肌膚表面形成肌表隱形保護膜，晚上用讓成分迅速滲入肌膚、深層補水，同時防禦外在汙染因子或是刺激，讓肌膚充分修復，睡醒就能期待一張不乾不癢不泛紅、神清氣爽的活力面孔。

▲▼Dr.Wu玻尿酸4產品情境圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲10%菸鹼醯胺B5舒緩精華成分能瞬效補水，緩解乾癢不適。

有沒有好好照顧自己，看臉的肌膚就能知道，保濕讓肌膚充滿水分是養護臉蛋的基本也是關鍵，平時就該經常檢測肌膚狀況方便隨時調整，DR.WU保濕門診助女孩們一臂之力，只要將四款保濕精華輕鬆搭配，高效解決乾燥、脫屑、泛紅等不同的問題肌膚，成分單純、減去不必要的負擔，有效保養讓臉像是自帶美肌效果其實很簡單。

關鍵字：

DR.WU, 保濕, 玻尿酸保濕精華, 1%冰河醣蛋白賦活精華, 2%神經醯胺保濕精華, 10%菸鹼醯胺B5舒緩精華, 肌膚, 乾燥

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