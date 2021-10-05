楊祐寧夫婦狂愛勞力士　老婆曬47萬綠面夯錶

▲楊祐寧去年宣布結婚從背後摟抱老婆Melinda的孕肚，腕上戴著勞力士金錶。（圖／翻攝yoyang IG）

記者陳雅韻／台北報導

楊祐寧與老婆Melinda上個月慶祝結婚一周年，兩人感情甜蜜蜜，不時在IG放閃，Melinda尤其喜歡在限時動態分享楊祐寧做菜的影片，其他時間則常與粉絲分享保養心得與時尚穿搭，近期她最愛的新鮮貨就是勞力士橄欖綠面的47萬新錶，配上香奈兒（CHANEL）包很吸睛。

▲楊祐寧與Melinda上個月慶祝結婚一周年，感情甜蜜蜜。（圖／翻攝yoyang IG）

Melinda與老公楊祐寧都是勞力士的擁護者，猶記得去年楊祐寧宣布結婚時，他發布摟著孕妻的甜蜜照片，就是戴著要價上百萬的勞力士金錶入鏡；而Melinda進日曬的新錶，為勞力士Oyster Perpetual Datejust 36腕錶黃金及蠔式鋼款，面盤是錶界當紅的綠色，羅馬數字時標VI及IX鑲24顆鑽石更添閃亮。

▲Melinda曬香奈兒包與勞力士Oyster Perpetual Datejust 36腕錶黃金及蠔式鋼款470,000元。（圖／翻攝wangmelinda IG）



▲勞力士橄欖綠色面盤的Oyster Perpetual Datejust 36腕錶黃金及蠔式鋼款，470,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

香奈兒是Melinda另一愛牌，曬勞力士綠面錶的同時也亮出香奈兒鍊帶包，她也曾示範疊戴品牌主打的Coco Crush戒指，而泡澡也是全套香奈兒沐浴組，展現對生活品味的講究。

▲Melinda經常分享保養與時尚穿搭，佩戴香奈兒Coco Crush系列戒指。（圖／翻攝wangmelinda IG）

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