fb ig video ETtoday search mobile

直播／LV又把行李箱縮小了！10／6凌晨1點　先看美包再睡

>

▲LV 2022春夏秀登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

巴黎時裝周接近尾聲，LOUIS VUITTON（LV，路易威登）照例在最後一天登場，台灣時間10月6日凌晨1點，就能點進上方影片，透過直播欣賞2022春夏大秀，而搶先曝光的除了預告片，還有多款包包，不但把經典行李箱縮小，也有不少與音樂連結的線索，令人期待。

▲LV 2022春夏秀 預告。（圖／翻攝LV IG）

▲LV搶先釋出的行李箱包，靈感來自經典Petite Malle。（圖／翻攝LV IG以下同）

▲LV 2022春夏秀 預告。（圖／翻攝LV IG）

▲Sirius手提行李箱縮小成為日常包款。

看著預告影片，猜測最新系列作品的模樣，是一件很有意思的事，LV讓提著樂器的樂團成員快步向前，在羅浮宮的金字塔前停下來，望著天空，接著鏡頭移向建築，彷彿一場與音樂及時空的對話正要展開，另一段影片，樂手們在高速奔馳的地鐵中演奏，雖然急促，又有一種不慌忙的態度。

▲LV 2022春夏秀 預告。（圖／翻攝LV IG）

▲黑色的Coussin包，在側邊透出搶眼的紅。

▲LV 2022春夏秀 預告。（圖／翻攝LV IG）

▲Cannes圓筒包換上全新配色。

秀前先亮相的手袋，以黑、白、紅、藍為主要色彩，效果強烈，LV用「音樂的共鳴」形容靈感來自經典硬箱小包Petite Malle的行李箱包，而換上新色調的Coussin包則是「和諧的節奏」，Cannes圓筒包以新的配色詮釋，白色包深滾上黑邊，搭配紅色裝飾，相當搶眼，Sirius手提行李箱縮小成為日常包款，Monogram老花壓紋顯出如枕頭般的蓬軟感，十分有趣。

想知道2022春夏系列的全貌，記得10月6日凌晨1點，點開上方影片，就能與巴黎零時差欣賞，看看從秀前曝光的線索，猜對了多少！

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

網揭「5個變醜壞習慣」，小心讓你慢性毀容

網揭「5個變醜壞習慣」，小心讓你慢性毀容

安格斯12星座一周運勢10／4-10／10　「水星逆行」天秤影響力巨大

安格斯12星座一周運勢10／4-10／10　「水星逆行」天秤影響力巨大

5大連鎖咖啡「五倍券優惠」拼了！星巴克每杯省35元超划算 孫藝真殘酷撞衫木村光希「贏太多」！差21歲網驚：氣場打趴 2021下半年最夯「捲髮範本」TOP3　韓妞都愛學Jisoo「要捲不捲」 瑞穗天合酒店激殺2.8折！絕美城堡建築　拍照打卡秒殺記憶體 COACH低至2.8折！2850元買到時尚手拿包超划算 漫威8位超級英雄身材對比！雷神索爾是第一猛男　美國隊長練出名品胸肌 陸女星撞衫人間香奈兒輸慘！「質感差一截」網：賣家秀買家秀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面