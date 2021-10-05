直播／LV又把行李箱縮小了！10／6凌晨1點　先看美包再睡

▲LV 2022春夏秀登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

巴黎時裝周接近尾聲，LOUIS VUITTON（LV，路易威登）照例在最後一天登場，台灣時間10月6日凌晨1點，就能點進上方影片，透過直播欣賞2022春夏大秀，而搶先曝光的除了預告片，還有多款包包，不但把經典行李箱縮小，也有不少與音樂連結的線索，令人期待。

▲LV搶先釋出的行李箱包，靈感來自經典Petite Malle。（圖／翻攝LV IG以下同）





▲Sirius手提行李箱縮小成為日常包款。

看著預告影片，猜測最新系列作品的模樣，是一件很有意思的事，LV讓提著樂器的樂團成員快步向前，在羅浮宮的金字塔前停下來，望著天空，接著鏡頭移向建築，彷彿一場與音樂及時空的對話正要展開，另一段影片，樂手們在高速奔馳的地鐵中演奏，雖然急促，又有一種不慌忙的態度。

▲黑色的Coussin包，在側邊透出搶眼的紅。





▲Cannes圓筒包換上全新配色。

秀前先亮相的手袋，以黑、白、紅、藍為主要色彩，效果強烈，LV用「音樂的共鳴」形容靈感來自經典硬箱小包Petite Malle的行李箱包，而換上新色調的Coussin包則是「和諧的節奏」，Cannes圓筒包以新的配色詮釋，白色包深滾上黑邊，搭配紅色裝飾，相當搶眼，Sirius手提行李箱縮小成為日常包款，Monogram老花壓紋顯出如枕頭般的蓬軟感，十分有趣。

想知道2022春夏系列的全貌，記得10月6日凌晨1點，點開上方影片，就能與巴黎零時差欣賞，看看從秀前曝光的線索，猜對了多少！