巴黎時裝周／夏姿馬戲團華麗開場！　小丑脖圍、老虎圖騰驚喜不斷

▲夏姿・陳 SHIATZY CHEN 2022 春夏系列於巴黎時裝週採線上型態發表。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌夏姿・陳 SHIATZY CHEN 2022 春夏系列於巴黎時裝週採線上型態發表，本季以「嬉戲」為主題，設計總監王陳彩霞女士將她所擅長的中西結合玩出新高度，馬戲團般的造型通過褶飾花邊的脖圍、蕾絲呈現，可拆式搭配玩轉日常。

▲本季以鮮明極具張力的服裝輪廓呼應對馬戲的想像。（圖／品牌提供）

本季以鮮明極具張力的服裝輪廓呼應對馬戲的想像，開場就以蕾絲荷葉堆疊的蓬鬆袖型為整體定調，流露小丑般魔幻色彩；褶飾花邊的脖圍以及利用裙撐打造蓬鬆圓潤輪廓的半身裙，突破了過往的流暢剪裁，基調分明搶眼。接著撞擊出各種鮮紅、艷陽橘色搭配，使得西裝外套、洋裝少了正式感，多出一絲俏皮氛圍。

▲超現實手法呈現馬戲經典元素。（圖／品牌提供）

而設計總監王陳彩霞擅長的中式印花，超現實手法呈現馬戲經典元素，出現東方形象老虎、擺盪鋼索間的空中飛人，以點狀化、平面化作為同樣元素的圖騰轉化，刺繡、手繪、緹花等技法展現，連包款也出現形象具體的印花。透視裝經過模特兒以各種馬戲動作呈現，流露肢體美，危險中吸人眼球。

▲中式立領洋裝等款式上的蓬袖、蕾絲脖圍皆為可拆卸。（圖／品牌提供）

經典中式立領上衣、中式立領洋裝等款式上的蓬袖、蕾絲脖圍皆為可拆卸，輕鬆玩轉搭配，致敬魔術師多變的趣味風格；當中更有許多中性挺拔輪廓套裝，西裝背心、燈籠褲、傘狀西裝外套等單品，以及風格一致的尖頭拼接繫帶穆勒鞋、尖頭拼接單鞋，將女性美演繹得更加多元。

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