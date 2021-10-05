Rosé帶貨「沒LOGO」的低調手袋　美到女星們不惜狂撞包也要背

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé雖然年僅24歲，但是對全球的粉絲有強大影響力，只要穿上什麼服裝、背什麼包，都會瞬間形成話題，近日她又來帶貨，手上拎的包款極其低調，一眼又看不見LOGO，原來是SAINT LAURENT經典不敗的「曼哈頓法棍包」，成功掀起討論度，讓眾多女星不惜瘋狂撞包也要提！

▲Rosé帶貨YSL「MANHATTAN曼哈頓法棍包」。（圖／品牌提供）



Rosé日前在IG上Po出走訪藝廊參觀的動態，她一身休閒的棕色西外套裝，大方秀出一截精實腹肌，並腳踩小白鞋，感覺得出心情很放鬆、享受私人行程，而Rosé隨興拎在手上的正是YSL的「MANHATTAN曼哈頓法棍包」。

在一眾Logo當道的手袋市場上，YSL法棍包顯得特別低調安靜，方正的公事包外型上看不見YSL招牌的Cassandra Logo，只有不顯眼的字體刻於扣環上，可說是內行人士才懂的時髦手袋。

▲蔡詩芸、林映唯、莫莉、許路兒，女星們不惜撞包紛紛搶背。（圖／翻攝自IG）



法棍包霸氣的外型讓眾多台灣女星也跟著搶背，有別於Rosé的霧面小牛皮款式，像是蔡詩芸、林映唯（小美）、莫莉、許路兒⋯⋯所拎上的則是鱷魚皮壓紋款式，讓低調的手袋成為醒目亮點。

▲MANHATTAN 黑色頂級小牛皮肩背包NT＄75,400、鱷魚紋理壓花肩背包NT＄71,900。（圖／品牌提供）



▲Rosé近日現身巴黎時裝周時所背的小方包詢問度也很高，NORTH&SOUTH KAIA黑色梯形肩背包NT＄60,900。（圖／品牌提供）



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