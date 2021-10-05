fb ig video ETtoday search mobile

Rosé帶貨「沒LOGO」的低調手袋　美到女星們不惜狂撞包也要背

>

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Rosé雖然年僅24歲，但是對全球的粉絲有強大影響力，只要穿上什麼服裝、背什麼包，都會瞬間形成話題，近日她又來帶貨，手上拎的包款極其低調，一眼又看不見LOGO，原來是SAINT LAURENT經典不敗的「曼哈頓法棍包」，成功掀起討論度，讓眾多女星不惜瘋狂撞包也要提！

▲YSL曼哈頓法棍包。（圖／品牌提供、IG）

▲YSL曼哈頓法棍包。（圖／品牌提供、IG）

▲Rosé帶貨YSL「MANHATTAN曼哈頓法棍包」。（圖／品牌提供）

Rosé日前在IG上Po出走訪藝廊參觀的動態，她一身休閒的棕色西外套裝，大方秀出一截精實腹肌，並腳踩小白鞋，感覺得出心情很放鬆、享受私人行程，而Rosé隨興拎在手上的正是YSL的「MANHATTAN曼哈頓法棍包」。

在一眾Logo當道的手袋市場上，YSL法棍包顯得特別低調安靜，方正的公事包外型上看不見YSL招牌的Cassandra Logo，只有不顯眼的字體刻於扣環上，可說是內行人士才懂的時髦手袋。

▲YSL曼哈頓法棍包。（圖／品牌提供、IG）

▲YSL曼哈頓法棍包。（圖／品牌提供、IG）

▲蔡詩芸、林映唯、莫莉、許路兒，女星們不惜撞包紛紛搶背。（圖／翻攝自IG）

法棍包霸氣的外型讓眾多台灣女星也跟著搶背，有別於Rosé的霧面小牛皮款式，像是蔡詩芸、林映唯（小美）、莫莉、許路兒⋯⋯所拎上的則是鱷魚皮壓紋款式，讓低調的手袋成為醒目亮點。

▲YSL曼哈頓法棍包。（圖／品牌提供、IG）

▲MANHATTAN 黑色頂級小牛皮肩背包NT＄75,400、鱷魚紋理壓花肩背包NT＄71,900。（圖／品牌提供）

▲YSL曼哈頓法棍包。（圖／品牌提供、IG）

▲Rosé近日現身巴黎時裝周時所背的小方包詢問度也很高，NORTH&SOUTH KAIA黑色梯形肩背包NT＄60,900。（圖／品牌提供）

►潤娥私服失誤了！下半身災難搭配慘變「五五身」　網：腫腫的

►2021下半年最夯「捲髮範本」TOP3　韓妞都愛學Jisoo「要捲不捲」

關鍵字：

Rosé, ROSE, Blackpink, YSL, Saint Laurent, 曼哈頓法棍包, 法棍包, 手袋, 撞包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

網揭「5個變醜壞習慣」，小心讓你慢性毀容

網揭「5個變醜壞習慣」，小心讓你慢性毀容

安格斯12星座一周運勢10／4-10／10　「水星逆行」天秤影響力巨大

安格斯12星座一周運勢10／4-10／10　「水星逆行」天秤影響力巨大

孫藝真殘酷撞衫木村光希「贏太多」！差21歲網驚：氣場打趴 12星座10月運勢！天蠍桃花魅力很旺、情緒是獅子一輩子的障礙 5大連鎖咖啡「五倍券優惠」拼了！星巴克每杯省35元超划算 2021下半年最夯「捲髮範本」TOP3　韓妞都愛學Jisoo「要捲不捲」 瑞穗天合酒店激殺2.8折！絕美城堡建築　拍照打卡秒殺記憶體 COACH低至2.8折！2850元買到時尚手拿包超划算 陸女星撞衫人間香奈兒輸慘！「質感差一截」網：賣家秀買家秀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面