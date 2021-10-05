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偷懶不洗頭是大忌！「4個錯誤」讓落髮嚴重，髮質差到不行

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▲▼4個錯誤讓落髮嚴重。（圖／Unsplash）

▲換季頭皮、秀髮困擾多。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

一到了秋天，不少女生發現頭髮變得乾荒毛躁，即便保養後依然像稻草一般，不只如此就連頭皮搔癢和落髮都跟著來，不想要挽救秀髮，應從日常習慣開始做起，一些錯誤的觀念讓你護髮不成，反而會變得更難救！

#洗髮頻率降低

夏季頭髮容易出油，女生為了保持乾淨會很勤奮洗頭，但是到了入秋，頭皮出油跟著減少，因此開始拉長洗髮頻率，導致清潔不完全，使得頭皮皮脂堆積，使秀髮無法正常呼吸，久而久之就會影響頭皮健康，進而損害髮質。

▲▼4個錯誤讓落髮嚴重。（圖／Unsplash）

#沒有每天梳頭

女生應養成每天梳頭的好習慣，適當梳頭或是按摩頭皮能夠增進血液循環，使得毛囊獲得所需營養素，進而使毛髮新陳代謝正常，不正常的落髮也會跟著減緩。

#濕髮使用髮膜

換季時頭髮好乾，不少人喜歡使用髮膜，幫助密集修護讓髮質起死回生，但若是頭髮過濕時候塗抹，水分會阻隔髮膜和頭髮接觸，塗抹再多也徒勞無功，建議應該將多餘水分擰乾，再使用髮膜效果會比較好。

▲▼4個錯誤讓落髮嚴重。（圖／Unsplash）

#飲食不均衡

當急著瘦身，營養攝取不均衡時，落髮狀況也會變得嚴重，要知道蛋白質和維生素是頭髮生長的必須營養素，每日適當補充，對秀髮養護好處多多。

▲▼4個錯誤讓落髮嚴重。（圖／Unsplash）

除了戒掉以上4點壞習慣，想要頭皮健康、秀髮豐盈，必須每日保持充足睡眠和愉悅心情，就能延緩換季時的不正常落髮狀況。

►網揭「5個變醜壞習慣」，小心讓你慢性毀容


 

關鍵字：

秋季, 秀髮養護

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