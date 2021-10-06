郭婞淳歸國帶韓式辣醬網笑翻　林昀儒「羞曝小被被」爛掉不肯丟

▲郭婞淳。（圖／GQ Taiwan提供）

記者鮑璿安／台北報導

「舉重女神」郭婞淳、「小林同學」林昀儒在東京奧運發光發熱，讓全台民眾沸騰，選手們回台後接受《GQ》雜誌專訪，郭婞淳罕見公開了自己「比賽與歸國帶著的東西」，除了專業賽服之外，竟然還藏著一罐韓式辣醬。林昀儒則是拿出了陪伴自己多年的貼身「小被被」，露出腼腆笑容逗樂大批網友。

郭婞淳穿著GUCCI緊身黑色上衣受訪，展現溫柔女人味，隨身攜帶的物品首個就是舉重鞋，她一向偏好木質鞋款，光是聽到清脆的聲音，就知道場上動作做得很漂亮。而這次亮相東京奧運的舉重服，讓全台觀眾印象深刻的一套「小粉紅」，其實是她親自挑選的配色，郭婞淳喜愛粉紅色出了名，愛美的她還透露了一個訴求，就是希望穿上後腿看起來更長，於是粉紅運動服下選擇漸層黑色收尾，更加修身。

▲郭婞淳穿著GUCCI緊身黑色上衣。（圖／GQ Taiwan提供）

少女心的小物也不少，郭婞淳會帶著拉拉熊吊飾玩偶，象徵自己去日本移地訓練的回憶。最特別的還是一罐韓式辣醬，因韓國選手知道郭婞淳愛吃韓餐，承諾要在4月亞錦賽送給她，但因疫情影響，到奧運賽後才相見，變成一罐隔了4個月才拿到的韓式辣醬，郭婞淳笑說：「重點是教練還偷吃了，真的是。」

▲林昀儒以Coach寶藍色高領針織衫搭配Allsaints卡其色長褲；穿著Salvatore Ferragamo粉色毛衣 。（圖／GQ Taiwan提供）

林昀儒以Coach寶藍色高領針織衫搭配Allsaints卡其色長褲出鏡，韓星般的造型相當吸睛，他還趁此次機會公開了陪伴自己多年的貼身小被被，連他都笑說：「這個其實陪伴我有點久了。」甚至睡覺睡一睡會突然綁在脖子上，因太常洗才會爛掉，林昀儒也透露有買新的小被被準備替代了，「舊的快要壽終正寢了。」