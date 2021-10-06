更新iOS 15必學「4個小技巧」　不習慣改版Safari？教你改回來

編輯／JJ 圖／手機截圖

目前iPhone軟體更新最新已來到iOS 15.0.1版本，iOS 15之後使用上有較明顯的改變，有超多的新功能體驗，包括Face Time增進功能、通知中心改版、更細緻的Memoji個人頭像設定、三指複製⋯⋯等眾多功能，但是並不是全部的更新內容大家都用得到，以下就一起來看看更新iOS 15以上版本後，必學的「4個小技巧」，連不習慣的「改版Safari」也能教你改回來。

＃專注模式

「專注模式」為iOS 15新增的主要功能之一，可以想成是勿擾模式的進階版，除了內建的「睡眠模式」、「工作模式」⋯⋯，iOS 15的專注模式還有非常多的種類可以選擇，像是健身、開車、閱讀⋯⋯，你也可以自己命名一個專注模式、選一個最喜歡的圖案和顏色，並設定好開啟該模式下允許的聯絡人通知、APP通知，個人化自由度更高，往後從下拉控制中心就可以迅速開啟、關閉，並會出現在螢幕鎖定畫面，其實當作一個小裝飾也很可愛。

步驟：設定》專注模式

＃Safari

更新iOS 15後會發現，Safari 網頁這次改變不少，最明顯的版面改變就是原先上方的網址列，自動跑至下方顯示了，許多人都表示：「看不習慣」、「有點擋視線。」其實如果不喜歡的話，也可以馬上改回來：

步驟：點選下方網址左邊的「大小（aA）」》顯示上方位址列

另外，現在Safari也可以設定背景圖案了，使用方法同樣非常簡單：

步驟：開新網頁下拉至「編輯」》開啟背景影像》可上傳圖片或使用預設影像

＃相機辨識文字

本次更新iOS 15最實用的功能之一非「相機辨識文字」莫屬，只要相機鏡頭畫面偵測到文字內容，右下角就會出現一個像是文本的小圖，有需要辨識文字或複製內容另作其他用途時，就可以自由選取、拷貝、翻譯、分享⋯⋯等進階的動作。雖然原本Line上就有類似的功能，不過這樣一來又節省了更多步驟，對於需要的人來說非常方便。

＃照片、文字拖曳功能

拖曳功能相信很多人都已經知道了，如果還不知道的話一定要學起來！不只是文字內容可以跨視窗傳送，圖片也可以，且若需要一次選取多張圖片也是可行的，只要先長按一張欲選取的圖片拖曳到一旁，接著再點選其他相片，就會自動加入拖曳的行列，接著長按拖曳的手指不放開，直接將畫面點選到欲傳送的APP裡，再鬆開手指，即可傳送所有圖片。

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