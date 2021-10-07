fb ig video ETtoday search mobile

「3星座男」最疼老婆！雙魚超體貼、第1名婚後大轉性

>

▲▼疼老婆星座男。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲疼老婆3大星座男，遇到記得抓緊緊。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Amber

俗語說聽某嘴大富貴，老公聽老婆的話準沒錯，占星專家《星相道叔》分享有3個星座超疼老婆，認為娶回來就是要打從心裡疼愛，主動和老婆分擔家事，更有人是婚前婚後態度大不同，結婚才發現自己撿到寶。

▲▼疼老婆星座男。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

第3名#雙魚男

雙魚男對待另一半很溫柔，不管是婚前和婚後都是暖男，對老婆無比疼愛，只想把最後的留給她。看似好好先生的他們，有時候也是很有原則的，老婆怎樣也勉強不來，但是小事像是陪老婆逛街、照顧小孩，接送大家他都是很樂意的。

▲▼疼老婆星座男。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

第2名#處女男

處女座男人很有責任感，對於家裡的事情都特別的上心，也會想主動去完成，完全不需要老婆在旁叮嚀。處女男在婚前耐心有待加強，但婚後卻樂意對另一半百依百順，說什麼都願意聽，聽老婆的話不代表被牽著鼻子走，而是因為自己有能力，才心甘情願這樣做。

▲▼疼老婆星座男。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

第1名#天蠍男

天蠍男總給人霸道總裁的感覺，但其實對另一半事非常專一的，他們總認為女生就是要拿來疼愛的，婚後除了要操勞家庭，更該讓老婆享受人生的美好。他們願意主動承擔家事，婚前和婚後完全是兩個人，另一半根本就是撿到寶。

►徐曉晰一語道破愛情：分手痛苦不一定是愛，而是缺乏「離開的能力」

►別要求自己「很厲害」！5個方法教你停止內耗、找到快樂

關鍵字：

星座, 排行榜, 疼老婆星座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

智商最高的TOP 3星座！第一名簡直天生聰明，想要騙他比登天還難

星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

星巴克10／4起「連續4天」再推買一送一　每天限定9小時

開箱！台北UNIQLO旗艦店明開幕　5大必逛亮點：雞蛋糕免費、鮮花99元

開箱！台北UNIQLO旗艦店明開幕　5大必逛亮點：雞蛋糕免費、鮮花99元

直擊！台北UNIQLO旗艦店全曝光　鮮花區美爆絕對要打卡 3大星座身體住著老靈魂！第一名不喜歡與人爭，像個歷盡滄桑的老人 孫藝真殘酷撞衫木村光希「贏太多」！差21歲網驚：氣場打趴 歐舒丹全新概念店「5件禮免費拿」　La Prairie官網消費禮物自由選 提升輕斷食效果的5個必學小技巧！「168斷食」最好不要天天做 吠陀占星10月運勢「3星座」財運最旺　金牛把握脫單好機會 12星座10月運勢！天蠍桃花魅力很旺、情緒是獅子一輩子的障礙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面