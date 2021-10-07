「3星座男」最疼老婆！雙魚超體貼、第1名婚後大轉性

▲疼老婆3大星座男，遇到記得抓緊緊。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

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俗語說聽某嘴大富貴，老公聽老婆的話準沒錯，占星專家《星相道叔》分享有3個星座超疼老婆，認為娶回來就是要打從心裡疼愛，主動和老婆分擔家事，更有人是婚前婚後態度大不同，結婚才發現自己撿到寶。

第3名#雙魚男

雙魚男對待另一半很溫柔，不管是婚前和婚後都是暖男，對老婆無比疼愛，只想把最後的留給她。看似好好先生的他們，有時候也是很有原則的，老婆怎樣也勉強不來，但是小事像是陪老婆逛街、照顧小孩，接送大家他都是很樂意的。

第2名#處女男

處女座男人很有責任感，對於家裡的事情都特別的上心，也會想主動去完成，完全不需要老婆在旁叮嚀。處女男在婚前耐心有待加強，但婚後卻樂意對另一半百依百順，說什麼都願意聽，聽老婆的話不代表被牽著鼻子走，而是因為自己有能力，才心甘情願這樣做。

第1名#天蠍男

天蠍男總給人霸道總裁的感覺，但其實對另一半事非常專一的，他們總認為女生就是要拿來疼愛的，婚後除了要操勞家庭，更該讓老婆享受人生的美好。他們願意主動承擔家事，婚前和婚後完全是兩個人，另一半根本就是撿到寶。

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