文青錶換季配楓紅錶帶　DW極簡面盤好氣質取勝

▲DW Quadro Suffolk楓紅方錶系列大尺寸款（左）6,990元，小尺寸款4,990元。（圖／DW提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入秋季令人第一個聯想到的顏色就是楓紅色，文青風格著稱的瑞典腕錶飾品品牌Daniel Wellington（DW），推出應景的楓紅方錶系列Quadro Suffolk，以方形鍍金錶殼搭蛋白色面盤，再配上楓葉紅牛皮錶帶，與普遍黯沉的秋冬服裝相襯格外亮眼，且設計中性，是男、女都能駕馭之作，品牌全球代言人大陸男星張藝興即佩戴打尺寸款吸睛。

▲DW品牌全球代言人張藝興展示Quadro Suffolk楓紅方錶。



DW楓紅方錶系列Quadro Suffolk共有兩種尺寸，分別是20 x 26 mm小巧款，以及29 x36.5mm的大型款，可恰好配成對錶，整體設計復古優雅，不變的是方形面盤維持品牌一貫的開闊與簡潔，沒有多餘的綴飾，易於讀時也流露好質感。

▲Swatch BIOCERAMIC紅與黑24小時ROUGE & NOIR腕錶，2,850元。（圖／Swatch提供）

Swatch秋季也推出紅色新錶，洋溢濃濃的復古味，因為靈感源自1984年1月份第100萬只Swatch問世，特別推出Swatch 1984復刻系列錶款，選用品牌獨創的BIOCERAMIC生物陶瓷打造紅與黑24小時ROUGE & NOIR腕錶，不僅紅黑配色鮮明，紅、藍與黃色指針也增添不少活潑氣息。

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