雅詩蘭黛「粉紅絲帶乳癌宣導」、愛茉莉太平洋「愛馨防疫計畫」開跑

▲雅詩蘭黛集團多年來推廣乳癌防治。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝集團堅持著企業社會責任初衷，為了女性公益不遺餘力，像是雅詩蘭黛集團持續推廣乳癌防治觀念，「粉紅絲帶乳癌宣導活動」行之有年，而愛茉莉太平洋集團因應疫情也啟動「愛馨防疫計畫」，贊助因疫情衝擊下面臨收入困難的300戶弱勢女性家庭。

▲雅詩蘭黛集團伊芙琳蘭黛女士。

雅詩蘭黛集團伊芙琳蘭黛女士，自1992年發起粉紅絲帶乳癌防治宣導活動，台灣雅詩蘭黛集團為持續推廣乳癌防治觀念，每年都與不同的單位合作募款或宣導，在今年特別和新銳陶藝空間ROUND ROUND跨界合作，結合乳癌防治資訊與手作陶藝體驗，打造粉紅慈善陶藝體驗課程，提醒大家定期自我檢測的重要，也希望藉此提升大眾對乳癌的認識與防治意識。

▲藝人朱俐靜出席粉紅絲帶乳癌防治宣導活動。

即日起至10/31止，消費者凡至ROUND ROUND參加「粉紅慈善陶藝體驗課程」，ROUND ROUND將捐贈10%盈收，以實際行動倡議，關懷所有女性。

▲愛茉莉太平洋台灣攜手勵馨基金會，為弱勢女性家庭解燃眉之急。

因為疫衝擊情使得不少女性面臨收入困難，愛茉莉太平洋台灣攜手勵馨社會福利事業基金會啟動「愛馨防疫計畫」，贊助300戶弱勢女性家庭，每戶提供愛茉莉太平洋旗下品牌：雪花秀、蘭芝、ETUDE、innisfree、呂等防疫物資袋，包含洗顏、護手、洗髮類產品及500元全聯商品禮券，直接提供弱勢女性家庭採買民生用品的資源，讓弱勢女性們安心渡過疫情下的道路，回歸正常生活步調。