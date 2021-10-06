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最多人犯的「5大護髮清潔誤區」！其實洗髮精不能防脫髮

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▲▼最多人犯的5大護髮清潔誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有些洗髮、護髮時的小細節就是讓頭皮髮絲出狀況的兇手。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official、@loccitane）

編輯／Amanda

你是不是也常覺得明明洗頭、護髮都很認真，但髮質、頭皮狀況就是好不了？其實有些清潔、護理頭皮髮絲時的小細節看似沒什麼，但就是讓你頭皮敏弱發癢、髮絲乾燥打結的兇手！像是以下5個超多人都在犯的護髮清潔誤區，快來看看你中了幾個？

1.洗髮精無法防脫髮

其實再貴再好的洗髮精都沒有防脫髮效果，洗髮精就跟洗面乳一樣，只有清潔功能，是沒辦法達到任何抗老的效果。雖然洗髮精不能防脫髮，但若用到不好的洗髮精卻是會加重脫髮狀況，還可能會產生皮屑、紅腫、發癢等問題。

▲▼最多人犯的5大護髮清潔誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲含矽靈的洗髮精容易對頭皮造成刺激，沒沖乾淨還可能堵塞毛孔。（圖／翻攝IG@hairrituelbysisley）

2.別用含矽靈的洗髮精

洗髮精最大功用就是清潔頭皮，含有矽靈的洗髮精容易對頭皮造成刺激，若沒有沖洗乾淨還可能堵塞毛孔。另外，洗頭時不要直接將洗髮精擠在頭上再搓揉起泡，最好先在手上起泡後再帶到頭皮上，比較能溫和清潔頭皮。

在清潔方式和產品成分的選擇上注意一點，還是能幫助稍微改善脫髮狀況。

3.護髮乳或髮膜別碰到頭皮

護髮乳、潤絲精和髮膜等護髮產品，大多含有矽靈，塗抹到頭皮容易堵塞毛孔，所以使用時要注意別接觸到頭皮，至少在距離髮根2cm以上的位置再開始向外抹上。

▲▼最多人犯的5大護髮清潔誤區 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲護髮乳和髮膜其實是同一個步驟使用的產品，二選一用即可。（圖／翻攝IG@christopherobinparis）

4.護髮乳和髮膜不要同時用

其實護髮乳和髮膜在本質上來說是同一類產品，就像是乳液和面霜的關係，在功用上是一樣的，所以不要把兩個同時用，二選一使用就好了。如果髮質受損比較嚴重的人，可以在吹髮前再抹一點護髮精油加強就可以了。

5.洗髮後不要搓

有些人洗完頭髮後習慣用毛巾搓頭髮，想把頭髮搓乾一點，但這樣非常傷頭髮！而且洗髮後才用護髮乳、髮膜把毛麟片撫順了，用毛巾搓揉頭髮會讓毛麟片又炸開，那前面護髮等於白做。正確的方式是，用毛巾以按壓的方式把頭髮多餘水分吸掉，在頭髮半乾的時候再用吹風機吹乾，不僅比較省力，也不會傷髮質。

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關鍵字：

保養, 頭皮, 髮膚, 頭髮, 髮絲, 清潔, 洗頭, 護髮, 護理, 保養, 誤區, NG

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