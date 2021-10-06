屈臣氏回收美妝空瓶贈唇膏、Kiehl's首次推出環保補充包

▲「美妝環保」議題，越來越受消費者青睞。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人環保意識抬頭，經過調查有過半消費者關心永續環保，其中塑膠議題更是關注重點，屈臣氏媚比琳祭出美妝空瓶回收贈好禮活動，而Kiehl's首次推出補充包，產品包裝減少了80%的塑膠用量。

屈臣氏自6月推出「隨手攜袋」回饋活動受到消費者熱烈響應，截至9月已省下18萬個塑膠袋，而即日起更攜手媚比琳推出「美妝空瓶回收贈禮」活動，只要在北區限定的20家門市，將保養空瓶放入美妝回收箱，活動期間每回收一個空瓶，媚比琳將捐出10元支持環保組織RE-THINK推廣環保教育，寵i會員響應活動更可免費獲贈媚比琳超持久霧感液態唇膏1支。

保養品牌Kiehl's自創立以來，從產品配方至包裝都致力減少對環境造成負擔與影響，今年品牌推出《Future Made Better》系列產品，首次以「補充包」概念問世，此系列包含經典潤膚乳補充包、葡萄柚潤膚乳補充包、氨基酸洗髮精補充包、氨基酸潤髮乳補充包、葡萄柚沐浴精補充包、葡萄柚潔手液補充包以及Kiehl’s Refill-A-Bottle補充瓶。

全新系列補充包與以往一次性包裝250ml罐裝相比，產品包裝減少了80%的塑料用量。此外，為貫徹環保取向，全新補充瓶外包裝由100%可回收性紙類做成，瓶身採用耐用防水的 100%鋁製成，可以重覆填裝使用。