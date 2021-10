說・流行／GUCCI官方「二手店」上線！40年前衣櫃箱、60年前竹節包都超美

記者王蓁蓁 / 專題報導

GUCCI創意總監Alessandro Michele擅長在設計中注入過往經典,他兼具現代及復古的華麗美學,讓GUCCI只要一推出新系列就立馬引起話題,近日Alessandro又再度帶來創新之舉,乘著品牌迎來100周年之際,證實了網上不斷謠傳的傳聞,販售「二手」GUCCI Vintage的官方平台「GUCCI Vault」正式上線,其中包括多樣古董級的稀世珍品外,向來愛嘗試新事物的Alessandro也網羅了多位新銳設計師,推出多款平台獨家單品,作為首個品牌官方認證的Vintage網站,「GUCCI Vault」有點新穎、還帶點神秘感,Alessandro究竟想為時尚圈帶來什麼?

關於「GUCCI Vault」Alessandro早有預謀?

早在2020年GUCCI就在循環時尚與永續的願景下,與美國二手奢侈品寄售平台TheRealReal簽下合作,延長了GUCCI商品的使用週期,此外,品牌所屬的開雲(Kering)集團也在今年宣布收購同樣是知名二手奢侈平台的Vestiaire Collective 5%股份,其後又大舉投資英國精品手袋出租平台Cocoon,一連串的舉動展現對於「二手市場」十足的關注。

緊接著6月份起,GUCCI陸續透過在IG中悄悄穿插#VAULT的貼文,以繽紛帶點催眠的幾何動畫,並寫下令人難以捉摸的句子,從「Vault is what you think it is. Or is it what you think it isn’t?」(Vault 是你所認為的東西。又或者你覺得它並不是?)勾起大家的好奇心,接著又以「Out with the old, in with the new. But what if old is now new, too?」(如果舊的東西今日也是新的呢?)、「Everything will be vintage, one day. 」(任何一樣東西有一天都將會變成古著),以及「Rare finds from the past, rare finds for the future. 」(珍稀的東西會在過去與未來被發掘)一步一步帶領大家揭開序幕,只能說Alessandro果然是最會製造話題的品牌創意總監。

GUCCI Vault

▲GUCCI Vault 集結了品牌各年代的包包、男女裝與配件。(圖 / 翻攝品牌官網)

在Alessandro Michele的定義下,「GUCCI Vault」可以是時光機、檔案館、圖書館、實驗室,甚至是聚會的場所,進入官網你可以看見品牌各個年代的包款、男女裝、與配件之外,還有居家單品,其中最令人驚豔的就是這款綠色的皮革衣櫃皮箱,其時間可追朔回1980年代,只要點進單品頁面就能看見產品的詳細介紹,包括出自於哪一年、其背景故事、設計亮點,以及尺寸、材質、編號等清楚資訊,每一樣單品皆由Alessandro與品牌檔案專業人士親自挑選,並精心修復達到高奢標準,時尚迷們能趁機回顧品牌歷史並認識其設計重點。

當Vintage不再只能從二手市場收尋,而是能夠直接在GUCCI出品的官網上找到,無疑對古著迷們來說是一大保障,品牌用身體力行的方式加深了人們對於「二手單品」的關注,也展現出Alessandro渴望超越時間與空間的限制,證明過去、現在及未來能夠透過想像的力量共存的信念。不過GUCCI Vault網站上的商品,目前幾乎售罄,心癢想挖寶,需耐心等待。

▲去年曾參與過GUCCI Fest計畫的新銳創作者們也在Vault上推出一系列限定服飾。(圖 / 翻攝品牌官網)

除了回顧歷史,熱愛嘗試新鮮事物與挖掘新世代藝術家的Alessandro,此次也召集去年曾參與過GUCCI Fest計畫的10多位新銳創作者,融入各自的藝術風格,推出一系列GUCCI Vault專屬的限定服飾,關於 Vault未來發展,品牌給予充分的想像空間,在不排斥更多不同形式的合作下,Alessandro也將會自他喜愛的其他品牌中挑選出商品,期望能帶來超越以往、跳脫傳統的全新產品。

GUCCI的永續時尚

▲GUCCI環保綠色包裝。(圖/翻攝品牌官網)

▲GUCCI Off the Grid永續系列。(圖 / 翻攝IG@gucci)

「永續」對GUCCI來說,從來都不只是高聲呼喊的口號,從去年11月起GUCCI全面啟用的環保綠色包裝開始,到Off the Grid永續系列的推出,產品選用再生、有機與生物基材料,其中包括運用尼龍廢料製成的 ECONYL® 再生尼龍,GUCCI成為了首位使用 ECONYL® 再生尼龍紗線的精品品牌,另外,GUCCI也於2017年宣布,從2018年春夏系列起,不再使用任何動物皮草,並中止了為動物皮草,養殖或捕捉動物的行為,品牌致力於為產品尋找可替代性與永續性的材料,像是可再生、有機或生物型材料和再生纖維,並提高生產效率,回收利用生產過程中產生的皮革和紡織廢料,最終的目標是實現 100% 的循環永續生產。

