fb ig video ETtoday search mobile

LV大秀被抗議者亂入　緊急安排保鑣陪設計師謝幕

>

▲▼ LV大秀被亂入 。（圖／路透社）

▲手舉「overconsumption = extinction」布條的抗議者，亂入LV大秀。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

LOUIS VUITTON（LV，路易威登）於巴黎時裝周最後一天上秀，於台灣時間10月1日凌晨發表2022春夏大秀，未料迎來不速之客，一位戴著黑口罩、手舉「overconsumption = extinction」（過度浪費=滅絕）布條的抗議者，亂入伸展台與模特兒一起走秀，讓坐第一排的明星、LVMH集團老闆阿諾等人面面相覷，保全立刻衝上將抗議者架離，結束一場鬧劇。

▲▼ LV大秀被亂入 。（圖／路透社）

▲保全見狀衝上去將抗議者架離。（圖／路透社）

▲▼ LV大秀被亂入 。（圖／路透社）

▲多名保全驅離抗議者，並抽走抗議布條。（圖／路透社）

這位代表「Amis de la Terre France, Youth for Climate and Extinction」組織的抗議者，希望藉由突襲LV大秀傳達人們應拒絕過度浪費、保護環境，因此手持大海報登上伸展台，保全見狀立刻衝上台將她架開並抽走抗議布條，模特兒也鎮定地將她推開繼續走秀，大約40秒的鬧劇瞬間結束，但品牌不敢鬆懈，特別安排保鑣緊隨著創意總監Nicolas Ghesquière出場謝幕。

▲▼ LV大秀被亂入 。（圖／路透社）

▲LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière出場謝幕時有保鑣相伴。（圖／路透社）

名牌大秀遭亂入的事件頻傳，最令人印象深刻是2019年香奈兒巴黎秀上，一名YouTuber突然衝上台，假裝自己是超模與所有模特兒一起走秀，最後被名模Gigi Hadid鎮定拖下台。

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

歐陽娜娜變「歐陽辣辣」！黑色緊身裙顯身材，網讚：變好瘦

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

少時Tiffany撞衫「最強星二代」直接打趴

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

2杯冰美式就超標！營養師曝「6類人」咖啡少喝

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

植村秀奶油緞光、雅詩蘭黛柔霧唇釉太欠收

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

皮膚科醫師教「3步驟保養法」，擺脫換季敏感泛紅肌

ET Fashion

推薦閱讀

楊祐寧夫婦狂愛勞力士　老婆曬47萬綠面夯錶

楊祐寧夫婦狂愛勞力士　老婆曬47萬綠面夯錶

蔡詩芸就愛衝突美　金項鍊配蓬裙、高級珠寶搭小可愛秀腹肌

蔡詩芸就愛衝突美　金項鍊配蓬裙、高級珠寶搭小可愛秀腹肌

英王室隱藏版美女曝光　黛妃雙胞胎姪女成社交圈寵兒

英王室隱藏版美女曝光　黛妃雙胞胎姪女成社交圈寵兒

Jisoo、孫芸芸逆天美腿是搭出來的！　長靴配熱褲秒變名模比例　 溫柔奶茶色紅到名錶圈　HUBLOT陶瓷錶加美鑽放閃 楊紫瓊千萬鑽錶氣勢逼人　24年前的龐德女郎被讚女神 北富銀續推美澳外幣享優利　澳幣最高達5.2% 文姿云小露香肩洩愛的禮物　甜蜜手鍊成出戰幸運物 凱特王子妃成功駕馭災難紫色套裝　大膽捧蜘蛛引驚呼 隋棠慘被幼兒扯耳環拉長耳垂　椎心痛還是愛LV耳環

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面