LV大秀被抗議者亂入　緊急安排保鑣陪設計師謝幕

▲手舉「overconsumption = extinction」布條的抗議者，亂入LV大秀。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

LOUIS VUITTON（LV，路易威登）於巴黎時裝周最後一天上秀，於台灣時間10月1日凌晨發表2022春夏大秀，未料迎來不速之客，一位戴著黑口罩、手舉「overconsumption = extinction」（過度浪費=滅絕）布條的抗議者，亂入伸展台與模特兒一起走秀，讓坐第一排的明星、LVMH集團老闆阿諾等人面面相覷，保全立刻衝上將抗議者架離，結束一場鬧劇。

▲保全見狀衝上去將抗議者架離。（圖／路透社）





▲多名保全驅離抗議者，並抽走抗議布條。（圖／路透社）

這位代表「Amis de la Terre France, Youth for Climate and Extinction」組織的抗議者，希望藉由突襲LV大秀傳達人們應拒絕過度浪費、保護環境，因此手持大海報登上伸展台，保全見狀立刻衝上台將她架開並抽走抗議布條，模特兒也鎮定地將她推開繼續走秀，大約40秒的鬧劇瞬間結束，但品牌不敢鬆懈，特別安排保鑣緊隨著創意總監Nicolas Ghesquière出場謝幕。

▲LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière出場謝幕時有保鑣相伴。（圖／路透社）

名牌大秀遭亂入的事件頻傳，最令人印象深刻是2019年香奈兒巴黎秀上，一名YouTuber突然衝上台，假裝自己是超模與所有模特兒一起走秀，最後被名模Gigi Hadid鎮定拖下台。