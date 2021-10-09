一秒穿越到「日式喫茶店」！用復古花朵杯、醬燒布丁在家來場懷舊午茶

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

喜歡充滿復古氛圍的「日式喫茶店」，卻沒有機會實地走訪，這裡就幫你精選出包含咖啡茶飲、精緻甜點小食與復古杯盤器皿的12樣小物，讓你在家就能一秒穿越到昭和時期的日本咖啡廳，來一場懷舊風下午茶。

【咖啡茶飲】

1.Pinkoi X 七三茶堂 十週年聯名設計茶款薰窨禮盒

Pinkoi攜手七三茶堂，推出十週年限定聯名茶款－茉紅烏龍，它兼具紅茶的濃郁與烏龍茶的沉穩，是款香氣馥郁、溫暖中性的台式調和烏龍茶，尾韻還具有變化性，讓口感層次更豐富。

2.GOOMO有香! 奶香金萱-立體三角茶包

奶香金萱主打不加牛奶就自帶濃郁奶香，用聞的就有療癒的奶油香氣，喝下去能品嚐到金萱特有的甘醇，配上清甜奶香口感滑順，能帶來滿滿的幸福感。

3.Costumice Cafe義式咖啡濃縮液

家裡沒有咖啡機，也能不出門喝到如現煮般的美味咖啡。台北話題咖啡廳Costumice Café推出的義式咖啡濃縮液，將咖啡萃取後急速冰鎮，保留咖啡油酯與香氣，讓你能輕鬆享用。

4.Le Brewlife 濃縮冷萃咖啡條-輕盈美式黑咖啡

Le Brewlife濃縮冷萃咖啡條以獨家冷萃濃縮技術製作，只要一條就能隨時隨地快速享用香醇不苦澀的美式咖啡，裡面還帶有柑橘花果與蜂蜜金桔香氣，喝下去早晨、午後都充滿精神。

【甜點小食】

1.昭和浪漫小賣所 手工醬燒布丁

人氣名店昭和浪漫小賣所的手工醬燒布丁很有名，現在就算不出門也能享用到，在手炒熬製的苦甜焦糖醬中，加入新鮮雞蛋、鮮奶油，並以萊姆酒提味，調配出獨特風味，布丁口感滑嫩綿密，焦香中帶有一絲絲苦甜。

2.Elitfun銅鑼燒禮盒

Elitfun銅鑼燒的外皮以低溫烘烤而成，口感跟舒芙蕾一樣軟綿鬆厚，裡面夾入萬丹紅豆、大甲芋頭、善化芝麻與香濃卡士達等飽滿餡料，吃起來層次分明、甜而不膩。

3.一茶軒甜點 蛋糕雪盒組

蛋糕雪盒組集結四種由台灣茶製成的瑪士卡邦冰淇淋，分別有抹茶、鐵觀音、四季春紅玉等各式口味，茶本身的香氣逼人，與綿密的冰淇淋、酥脆的手指餅乾加在一起根本絕配。

4.MANO MANO仲夏夜禮盒

新竹法式手工甜點店MANO MANO的禮盒包含可麗露和馬卡龍，可麗露是經典蘭姆酒風味，帶有焦糖香的酥脆外層包裹著濕潤Q彈內餡，吃起來非常誘人，配上入口即化的馬卡龍，能享受到如交響樂般的多層次味蕾饗宴。

【杯盤器皿】

1.ADERIA復古花朵曲線高腳杯

百年玻璃工藝品牌ADERIA有一系列高腳杯充滿1970年代昭和復古氛圍，以具有昭和年代感的花朵圖案，搭配現代風的流線外型，拿來裝甜點、飲品，就能一秒置身日式喫茶店。

2.屁兜商店 復古插畫玻璃杯

這系列玻璃杯以簡潔白色線條搭上童趣手繪插畫，結合復古可樂罐杯身設計，能勾起你的童年回憶，配上鱷魚吸管更可愛，裝入任何飲料喝起來都超美味。

3.NOTAG Luycho鏡面倒影杯-神奈川沖浪裏

韓國品牌Luycho採用鏡面倒影原理，由藝術家手工繪製杯子及茶托上的顏色和圖案，打造出兼具美型與實用的倒影杯，讓杯子不再只是盛裝的容器，更能透過轉動杯盤來體驗無盡趣味。

4.棲仙 手工斜紋啤酒杯

這款斜紋玻璃啤酒杯是由具有五十年歷史的台灣品牌欣欣玻璃行所打造，紋理優雅細緻，適合盛裝各式酒類，倒進去瞬間質感爆表。

想要外出享用下午茶的話，美麗佳人雜誌近期與香格里拉台北遠東國際大飯店跨界合作，推出期間限定的「粉紅泡泡公益下午茶」，為乳癌防治盡一份心力。餐點由法籍甜點主廚胡孟洋 （Yann Roumanille），以代表乳癌防治的粉紅色與粉紅澎裙為靈感打造，只要參加「裙襬澎澎Run線上路跑」活動，到香格里拉台北遠東國際大飯店的馬可波羅酒廊出示購票證明就能享用。

▲美麗佳人與香格里拉台北遠東國際大飯店合作推出「粉紅泡泡公益下午茶」。（圖／美麗佳人提供）



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