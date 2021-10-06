10／7周慶開跑優惠攻略　11間百貨搶這些最划算

▲10月進入周年慶重頭戲，新光三越南西店因應五倍券商機延後至10／7開打，今年因防疫因素周年慶人潮將會大幅降低，此圖為去年周年慶開打首日。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／綜合報導

因應五倍券商機，新光三越今年特別將首波周慶延後，多家百貨周慶同時在10／7開跑，首四日是優惠重點，也是消費最划算的期間，各家擺出當家商品優惠跟方案，買什麼最划算讓你一次看！

新光三越（台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店）

全館滿千送百優惠方案：周年慶化妝品單筆滿2,000元送200元；全館累計5,000元送500元；名品／大家電／法雅客／[i]Store消費單筆滿1萬元送500元、會員首七日獨享單筆消費滿1萬元送1,000元。

五倍券優惠方案：10／8起至10／24期間，第一重持實體或數位券單筆消費滿3,000元送2,000元抵用金，可於skm online、超市與服飾類別抵用；第二重則推實體券單筆滿5,000送500、數位券滿5,000送1,000電子抵用金。

特價單品：

10／7 雅詩蘭黛穩定肌膚必買水潤發燒組，價值6,353元，特價3,465元

10／8 Nintendo Switch OLED主機+瑪利歐賽車8+薩爾達 禦天之劍HD+分享同樂！瓦利歐製造，售價15,550元（限量）

10／9 法雅客PlayStation5精選組合，售價22,920元（限量）

10／10 蘭蔻超未來精華搶購組，價值6,000元，特價2,700元

環球購物中心（新北中和、桃園A8、板橋車站、南港車站、屏東市）

全館滿千送百優惠方案：全館累計消費滿3,000元，送300元限量抵用券；刷GMpay滿2,000再送100元抵用券，同時加碼會員消費1,000元贈1,000元「品牌抵用券」，共有面額100元10張品牌抵用，不限消費金額。

五倍券優惠方案：從10／7日至10／31使用紙本振興券，單日單筆消費滿1,000元，加贈iMall點數30倍，同時iMall會員使用振興五倍券綁定Global Mall聯名卡，單卡累刷滿5,000元享5%刷卡金。

特價單品：

10／7 雅詩蘭黛特潤超導全方位修復露115ml，價值9,085元，特價5,850元

10／8 BOBBI BROWN淨妝美肌保養組，價值1,783元，特價1,125元

10／9 Beauty Box KIEHL’S 旅行組，價值2,049元，特價1,034元

10／10 KIEHL’S金盞花舒緩組，價值2,180元，特價1,440元

（以上均為新北中和店）

統一時代百貨、高雄夢時代

全館滿千送百優惠方案：化妝品滿2,000元送300元；全館滿3,000元送400元。

五倍券優惠方案：持紙本五倍券5千元換7千元：內含500元商品抵用券11張、100元商品抵用券5張、100元滿千抵百券10張；持3千元換4千元：內含500元商品抵用券6張、100元商品抵用券5張、100元滿千抵百券5張；持1千換1千2：內含500元商品抵用券2張、100元商品抵用券1張、100元滿千抵百券1張。商品抵用券使用日至明年4／30止、滿千抵百券使用期間為10／28至12／31止。以上皆有限量。

特價單品：

10／7 碧兒泉日夜奇蹟水經典組，價值5,382元，特價3,690元

10／8 佳麗寶精露AA組，價值4,986元，特價2,340元

10／9 倩碧粉刺光光雙瓶組，價值3,400元，特價1,980元

10／10 摩洛哥優油買2送3超值組，價值5,100元，特價3,000元

（以上均為台北統一時代）





美麗華百樂園

全館滿千送百優惠方案：全館滿5000元送500元，化妝品滿3000元送300元，首五日、末三日新光及永豐聯名卡友單筆滿5000元送200元。

五倍券優惠方案：於全館消費滿10000送plantica花漾多功能證件套，滿20000送印花樂餐具組，滿30000送plantica花漾流星雨傘，滿50000送花漾包四入組。

特價單品：

10／7 sisley全能乳液經典瓶特惠組，價值8,556元，特價6,480元

10／8 克蘭詩黃金光早安年輕組，價值5,767元，特價3,980元

10／9 SKII青春亮采組，價值6,250元，特價5,625元

10／10 SUQQU活膚淨柔限定組，價值7,700元，特價5,450元

大葉高島屋

全館滿千送百優惠方案：第一波10／7至10／18單筆消費3,000元送3,000元，使用期限長達3個月；第二波10／19至10／26單筆消費滿3,800元贈400元。10／7至10／26聯名卡友首五日滿5,000元贈卡友300元回購抵用券、DOZO MALL線上購物金100元、300元購物金，百貨禮券100元。

五倍券優惠方案：10／19至10／26期間，持任一面額振興券單筆消費滿3,800元，贈限量400元購物金券。

特價單品：

10／7 佳麗寶抗痕活顏新肌組，價值6,370元，特價3,825元

10／8 高絲雪肌精明星光彩組，價值3,010元，特價1,782元

10／9 SOMMA經典SATIN單人涼被，原價12,720元，特價5,760元

10／10 德國博依負離子吹風機，原價1,280元，特價790元

新莊宏匯廣場

全館滿千送百優惠方案：會員全館累計滿3,000元送500元，國際精品、大家電、保健器材指定專櫃單筆滿1萬元送1,200元，3C指定專櫃單筆滿1萬元送700元。

五倍券優惠方案：以紙本五倍券消費，使用200元送200元抵用券；使用1,000元送1000元抵用券，無特定消費門檻，抵用券將統一在11／1發放，可至館內餐飲、特定專門店（3C、大家電不適用）與百貨服飾使用，使用方式為消費1,000元折抵100元，需在11月底前使用完畢。

特價單品：

10／7 佳麗寶NO.1乳霜王組，價值5,546元，特價2,520元

10／8 MOSHI Avanti Air藍牙無線耳罩式耳機，原價8,500元，特價3,400元

10／9 BIOEFFECT益肌必備護膚套裝，價值7,000元，特價5,250元

10／10 adidas運動套裝，原價2,290元，特價1,590元

►10月最新百貨五倍券懶人包 最優惠一比就知道

►五倍券加碼！10月優惠別錯過 2021年全台百貨周慶整理包