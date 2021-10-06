巴黎時裝周／Jennie助陣香奈兒秀！春夏特大號菱格紋袋、愛心包超燒

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）2022春夏高級時裝系列在昨晚揭開序幕，回顧80年代的伸展台，相機快門聲不斷，比起走秀更像是一場小型表演，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）在本次大秀就還原這一場景。包括簡潔設計的金色泳裝、皮穿鏈帶的菱格紋包款都傳遞復古內涵，品牌大使Jennie、克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）也都到場助陣。

▲維吉妮維婭還原80年代T台樣貌，模特兒對著鏡頭流露自然微笑 。（圖／品牌提供）



維吉妮維婭提到，「80年代時，我很喜歡在秀場裡聽到相機快門此起彼落的聲音，而模特兒們則於架高的伸展台上走秀，我想重新捕捉住這些情緒。」於是本季在巴黎臨時大皇宮（Grand Palais Éphémère）特別架設了高起的伸展台，周圍攝影師緊靠，模特兒不再是厭世臉，而是笑著朝鏡頭走來，重回80年代感受現場氛圍。

▲開場是簡潔輪廓的泳裝，翩翩起舞的蝴蝶翼圖案洋裝收尾 。（圖／品牌提供）

本季71套造型中，一開場就是簡潔輪廓的泳裝，以金色或白色搭配黑色緄邊呈現最完美的線條感。為正式場合而生的斜紋軟呢套裝，被賦予了粉紅或粉紫氛圍，佈滿雙C印花Logo，以連身裙款式帶出俐落感，外套搭配鉤針細節刺繡與不收邊丹寧布料套裝。透視洋裝部分，停留了繽紛的蝴蝶翼圖案，為黑色雪紡布料帶來靈動效果。





▲模特兒斜背結構柔軟卻連接粗獷皮穿鏈帶的菱格紋包款；另也有愛心小包。（圖／品牌提供）

到了時尚迷最愛的新季包款時刻，春夏依舊是多元且大小各異的，有先前造成話題的可愛香水包、皮穿鏈帶粉色皮革愛心包，部分秀場造型搭配特大的shopper包款，或結構柔軟卻連接粗獷皮穿鏈帶的菱格紋包款，無疑是下個爆款亮點。模特兒更踩著有著梯形鞋跟與扣環裝飾的瑪麗珍鞋或涼鞋，詮釋出維吉妮維婭鐘情的神秘浪漫色彩。

▲香奈兒品牌大使Jennie 。（圖／CFP）



▲「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart） 。（圖／CFP）

▲莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp） 。（圖／CFP）

實體秀的隱藏亮點莫過於助陣看秀的嘉賓，這次品牌大使莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）與Jennie都到場看秀，Jennie以披肩長髮搭配鮮紅背心套裝展現氣場，成為矚目焦點。

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